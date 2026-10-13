Lamentable el estado de la grama del Campín tras los conciertos de la agrupación BTS, pese a que la empresa Sencia, que tiene el manejo del Campín, aseguró que tenía "cinco canchas de grama" y que estaría listo el estadio para los partidos a jugarse el 13 y 14 de octubre

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Resumen: El alcalde mayor de Bogotá advirtió que no tolerará más excusas del concesionario tras la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, subrayando que el cuidado del campo es una «obligación de resultado».

«Condiciones inaceptables»: Galán ordena al IDRD iniciar proceso por incumplimiento contra Sencia por la grama de El Campín

Minuto30.com .- Tras la cancelación intempestiva del encuentro entre Millonarios F.C. y Once Caldas debido al pésimo estado del terreno de juego en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fijó una postura contundente frente al operador del escenario y solicitó formalmente al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) abrir actuaciones legales por presunto incumplimiento contractual.

Orden directa al IDRD y advertencia al concesionario

A través de sus canales oficiales, el mandatario distrital rechazó el deterioro de la cancha y exigió medidas administrativas de fondo contra la empresa a cargo de la administración del escenario:

Petición al instituto: «Las condiciones de la grama de El Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol», instruyó Galán.

Obligación contractual estricta: El alcalde fue tajante frente a las justificaciones técnicas dadas por la firma: «No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir».

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Presión institucional tras el papelón deportivo

La reacción de la Alcaldía Mayor intensifica el escrutinio sobre la gestión de Sencia, luego de que miles de aficionados quedaran varados en las graderías de El Campín y la Dimayor suspendiera el choque liguero para preservar la salud de los futbolistas.

Con este requerimiento, el IDRD deberá determinar la apertura de procesos sancionatorios, multas o llamados de atención formales contemplados dentro del marco de la concesión del máximo recinto deportivo de la capital.

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