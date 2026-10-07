Resumen: La Contraloría de Bogotá verificará la información reportada y hará seguimiento al avance de los trabajos antes de establecer si los compromisos anunciados por el concesionario se materializan en los tiempos previstos con el fin de entregarle a la ciudadanía un parte de tranquilidad

Contraloría de Bogotá verificó el estado de la grama de El Campín tras conciertos de BTS

La Contraloría de Bogotá, a través de la Dirección de Reacción Inmediata (DRI), adelantó una visita administrativa al Estadio Nemesio Camacho El Campín para verificar el estado de la grama luego de los conciertos realizados el pasado fin de semana y las denuncias ciudadanas.

Durante la diligencia, el organismo de control inspeccionó en terreno las condiciones actuales del campo de juego, los protocolos de protección implementados por la empresa encargada de la administración del escenario, los tiempos de recuperación previstos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el cuidado y mantenimiento de este bien público del Distrito.

Durante la visita, el equipo auditor recaudó información documental, registro fotográfico y testimonios del personal encargado de la administración del escenario, con el fin de establecer si existen hechos que ameriten el inicio de una indagación preliminar o una actuación de control fiscal posterior.

A partir de ahora, la Contraloría de Bogotá analizará los documentos entregados por el concesionario que opera el estadio quién aseguró que ya inició los trabajos sobre la cancha y que, en una primera jornada realizada durante una ventana sin lluvia, logró intervenir cerca del 20 % del terreno y que estima completar el 100% de los trabajos en tres días y dejar el escenario habilitado para los partidos programados.

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La Contraloría de Bogotá, sin embargo, verificará la información reportada y hará seguimiento al avance de los trabajos antes de establecer si los compromisos anunciados por el concesionario se materializan en los tiempos previstos con el fin de entregarle a la ciudadanía un parte de tranquilidad basado en hechos concretos y un escenario en óptimas condiciones para el desarrollo del Fútbol Profesional Colombiano y el disfrute de la ciudadanía.

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