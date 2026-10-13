En febrero, Santa Fe aplazaba uno de sus partidos por el mal estado de El Campín. Foto: Independiente Santa Fe

Resumen: El compromiso válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay, programado inicialmente para este miércoles 14 de octubre, se disputará el jueves 15 a las 8:05 p. m.

Santa Fe reprograma su partido ante Jaguares en El Campín, por culpa del gramado

Minuto30.com .- Independiente Santa Fe confirmó la modificación en la programación de su próximo juego en condición de local frente a Jaguares de Córdoba, en el marco de la séptima jornada de la Liga BetPlay. El encuentro sufrió un aplazamiento de 24 horas debido a la coyuntura que rodea al estadio Nemesio Camacho El Campín y a las condiciones logísticas en la capital del país.

Nueva fecha y horario confirmado

A través de sus canales oficiales, el cuadro ‘cardenal’ informó a su afición y a los medios de comunicación los nuevos parámetros logísticos del cotejo:

Nuevo horario: Jueves 15 de octubre a las 20:05 horas (8:05 p. m.).

Fecha inicial descartada: Miércoles 14 de octubre.

Escenario: Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Factores que obligaron al aplazamiento

La determinación de posponer el duelo responde a una doble contingencia que afectaba la normal realización y seguridad del evento deportivo:

Crisis por el césped de El Campín: Luego de la cancelación forzosa del juego entre Millonarios y Once Caldas por el pésimo estado del terreno, el campo de juego requiere horas adicionales de intervención y recuperación técnica por parte de los operarios para garantizar condiciones mínimas de competencia y evitar lesiones en los futbolistas.

Jornada de movilizaciones en Bogotá: Las manifestaciones y protestas ciudadanas convocadas en la ciudad para el miércoles 14 de octubre comprometían los esquemas de seguridad de la Policía Metropolitana y la movilidad en los alrededores del recinto, lo que motivó el replanteamiento del calendario para asegurar el bienestar de los hinchas y las delegaciones.

¡Cambio de fecha en la jornada 7 de la @LigaBetPlayD ⚽️! El compromiso ante Jaguares, que estaba previsto para el miércoles 14 de octubre, ahora se disputará el jueves 15 de octubre a las 20:05 🦁 ¡Nos vemos en El Campín 🇮🇩! https://t.co/K1kicfXXkl — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 13, 2026

No es la primera vez que el gramado de El Campín afecta al fútbol colombiano

El 4 de febrero, era aplazado el partido de Santa Fe ante Nacional por el estado de la gramilla, tras los conciertos de Shakira en la capital colombiana

En esa oportunidad el cuadro santafereño, siguiendo las disposiciones de la DIMAYOR, dio a conocer que el encuentro no se llevaría a cabo en la fecha programada originalmente, debido a las condiciones del gramado del estadio El Campín y los motivos expuestos por el ente rector del fútbol profesional colombiano.

En su misiva, la institución cardenal hizo un llamado directo a Sencia, empresa encargada de la gestión del escenario, instándola a cumplir con los compromisos adquiridos recientemente en rueda de prensa.

El equipo bogotano enfatizó que, de cara al futuro, es imperativo priorizar el desarrollo óptimo del juego y, por encima de todo, salvaguardar la salud e integridad física de los futbolistas que actúan en dicho campo.

Y al parecer no le hicieron caso