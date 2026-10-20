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Concejo de Medellín aprobó la reforma administrativa del Distrito

El Concejo de Medellín aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 107 de 2026: nueva estructura administrativa del Distrito, 161 cargos nuevos, más bomberos y agentes de tránsito.

Publicado por: Redacción Minuto30

Recinto del Concejo de Medellín durante la plenaria que aprobó la reforma administrativa del Distrito
Concejo de Medellín aprobó la reforma administrativa del Distrito

Resumen: El Concejo de Medellín aprobó la reforma administrativa del Distrito con 161 nuevos cargos: 60 agentes de tránsito, 40 bomberos y 2 inspectores de convivencia. La votación fue 16 a favor y 5 en contra.

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El Concejo de Medellín aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 107 de 2026, la reforma que define la nueva estructura administrativa del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y las funciones de sus dependencias. La iniciativa, impulsada por la Alcaldía de Federico Gutiérrez, creará 161 nuevos cargos públicos y reorganiza buena parte de la planta que ya existe.

Según la Alcaldía de Medellín, la reforma responde a la transición de municipio a Distrito y a los retos que hoy enfrenta la ciudad: la operación de la Cárcel Metropolitana para sindicados, la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la necesidad de aumentar las capacidades de atención de desastres y de control vial para darle mejores respuestas a la ciudadanía.

Recinto del Concejo de Medellín durante la plenaria

Recinto del Concejo de Medellín. Foto: cortesía.

¿Qué cambia con la reforma?

Entre los puntos más destacados del acuerdo aprobado, la Administración señaló el refuerzo de las capacidades institucionales en salud, para consolidar su función regulatoria y de supervisión, y la gestión de nuevos recursos para el Fondo Distrital de Salud. El Distrito también liderará la política y el fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), coordinará la gestión documental de las 61 entidades públicas del Distrito y potenciará la innovación digital como motor del Distrito Inteligente.

En seguridad y convivencia, la reforma afianza la coordinación del Sistema Integral de Atención al Sindicado para la Cárcel Metropolitana, fortalece la atención de emergencias y la capacidad de respuesta del Sistema 123 y del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín C5i, y acerca la justicia al ciudadano con una nueva Corregiduría Delegada en San Cristóbal.

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Para reforzar la atención de emergencias, desastres y la movilidad, la ciudad contará con 40 bomberos y 60 agentes de tránsito adicionales, además de dos inspectores de convivencia y paz para el control turístico y el fortalecimiento de la capacidad institucional para prevenir y controlar las infracciones urbanísticas. Asimismo, la reforma consolida en la estructura 18 direcciones que ya funcionan con sus equipos, sin generar costos adicionales, de acuerdo con el comunicado oficial.

Sede de la Alcaldía de Medellín

Sede de la Alcaldía de Medellín. Foto: cortesía.

La Alcaldía sostiene que la ampliación responde a un estudio técnico desarrollado durante cerca de año y medio y que el objetivo es adaptar la estructura a las competencias que Medellín adquirió como Distrito. Con la aprobación, la Administración podrá iniciar los trámites para incorporar el nuevo personal, aunque las 161 plazas no se ocuparán de manera inmediata.

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