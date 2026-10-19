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Resumen: La megacárcel de Medellín alcanza el 47 % de avance, tendrá capacidad para 1.339 sindicados y recibirá una inversión superior a $675.000 millones.

¡Medellín construye su megacárcel y ya va casi por la mitad! Así será el centro para más de mil sindicados

La megacárcel de Medellín alcanzó un avance del 47% en su construcción y se proyecta como una de las principales apuestas de la alcaldía para reducir el hacinamiento en las estaciones de Policía y mejorar las condiciones de reclusión de las personas sindicadas.

El alcalde Federico Gutiérrez recorrió el proyecto y destacó que la infraestructura contará con capacidad para albergar a 1.339 personas privadas de la libertad, con una inversión superior a los $675.000 millones.

La obra está ubicada en la vereda Pedregal Alto, en el corregimiento de San Cristóbal, y contempla seis pabellones. Cinco tendrán capacidad para 240 internos cada uno, mientras que el sexto dispondrá de espacio para 139 personas. Este último contará con una Unidad de Tratamiento Especial y áreas adaptadas para personas con discapacidad.

Según el balance presentado por la Alcaldía, las celdas de los pabellones del uno al cinco ya alcanzaron el cuarto nivel de construcción. Entretanto, avanzan los trabajos en las cubiertas, las redes internas y los edificios destinados a servicios de salud, formación, educación y visitas, además de las áreas administrativas y de servicios generales.

Durante la visita, Gutiérrez aseguró que la obra avanza según las proyecciones y manifestó que espera que el proyecto se convierta en un referente para otras ciudades del país.

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El mandatario indicó que la construcción debería terminar en mayo del próximo año. Posteriormente, se necesitaría entre un mes y mes y medio para completar el alistamiento tecnológico y de seguridad, además de realizar las primeras pruebas con personas sindicadas.

La meta anunciada es que, al finalizar julio, alrededor de 1.200 personas actualmente recluidas en estaciones de Policía puedan ser trasladadas al nuevo centro.

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Un modelo de asociación público-privada

La megacárcel es presentada como la primera infraestructura de este tipo en Medellín y Colombia bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP). El proyecto contempla una concesión de 15 años, distribuidos en tres años de construcción y 12 de operación.

De acuerdo con Gutiérrez, el complejo tendrá vigilancia privada especializada y espacios para atención médica, visitas familiares, trabajo, formación y educación, con el propósito de facilitar procesos de resocialización.

La construcción también ha generado 563 empleos directos, con beneficios para habitantes de sectores cercanos, especialmente en San Cristóbal.

La ejecución está a cargo de la Agencia APP y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con participación de Carmet Medellín S.A.S. y el Consorcio Intercárceles.

Una vez entre en funcionamiento, el centro busca mejorar las condiciones de reclusión y permitir que la Policía Metropolitana disponga de más capacidad operativa para concentrarse en labores de prevención y persecución del delito.

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