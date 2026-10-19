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Resumen: La Alcaldía de Medellín demolió las antiguas pesebreras de Dayro Chica en San Cristóbal, un lugar ligado al narcotráfico que era foco de consumo de drogas junto a un colegio.

Eran foco de drogas al lado de un colegio: tumban las antiguas pesebreras de Dayro Chica

La Alcaldía de Medellín demolió las antiguas pesebreras de Dayro Chica, ubicadas en el corregimiento de San Cristóbal, junto a la Institución Educativa Lusitania. El lugar, ligado a historias de la época del narcotráfico, llevaba años abandonado y se había convertido en un foco de inseguridad, consumo de drogas y acumulación de basura.

El inmueble era conocido por su relación con Dayro Chica y por las referencias sobre sus vínculos con el entorno del antiguo Clan Ochoa. Su historia estaba asociada a encuentros y relatos del mundo mafioso de décadas pasadas.

Durante años, las pesebreras permanecieron sin uso y lejos de prestar algún servicio a la comunidad, mientras su deterioro avanzaba.

Con el paso del tiempo, el abandono transformó la construcción en un sitio de consumo de estupefacientes, permanencia de personas y basuras, al punto de que llegó a usarse como una especie de baño público.

Un foco de inseguridad junto a un colegio

La situación generó preocupación entre los habitantes por las condiciones de insalubridad e inseguridad, sobre todo porque la construcción estaba a pocos metros de un colegio.

Con la demolición de las pesebreras, la alcaldía eliminó ese punto crítico y recuperó el entorno de la Institución Educativa Lusitania, por donde a diario pasan niños, niñas y adolescentes.

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«Medellín no le entrega su territorio a la ilegalidad. Donde hubo abandono e inseguridad, hoy hay autoridad y recuperación del espacio público», afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

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El funcionario agregó que la delincuencia no puede encontrar refugio en espacios abandonados, y mucho menos al lado de los colegios. «Nuestro compromiso es con las familias y con los estudiantes; ellos merecen entornos seguros», señaló.

Según la Alcaldía, el objetivo es que estos lugares dejen de estar asociados al abandono y se conviertan en espacios seguros y aprovechados por la comunidad.

Con la desaparición de las antiguas pesebreras, los vecinos del sector se libran de un punto que durante años representó un problema para la convivencia en San Cristóbal.

La intervención corresponde a una acción de recuperación de infraestructura y control territorial. En el procedimiento no se reportaron capturas, judicializaciones, imputaciones de delitos ni medidas de aseguramiento.

La Alcaldía anunció que continuará con las acciones para recuperar el terreno y ponerlo al servicio de la comunidad.

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