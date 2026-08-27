Procuraduría abrió investigación a curador de Medellín por posible omisión urbanística

Resumen: La actuación se inició tras la queja presentada ante la Contraloría y remitida a la Procuraduría que detectó posibles diferencias entre la fórmula aplicada y la que exige el Acuerdo 048 de 2014
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al curador urbano tercero de Medellín, Wilfran Adolfo Serna Montoya, por presuntas irregularidades en el cálculo y liquidación de obligaciones urbanísticas relacionadas con una resolución expedida el 3 de mayo de 2024.
La actuación se inició tras la queja presentada ante la Contraloría y remitida a la Procuraduría que detectó posibles diferencias entre la fórmula aplicada y la que exige el Acuerdo 048 de 2014, sobre aprovechamientos y cesiones.
El ente de control ordenó la práctica de pruebas para determinar si las fórmulas aplicadas fueron correctas.
Finalmente, el Ministerio Público busca establecer si hubo impacto en la gestión del suelo urbano y en los recursos derivados de las cargas urbanísticas, con el fin de determinar si la actuación se ajustó a la ley.
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