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    Procuraduría abrió investigación a curador de Medellín por posible omisión urbanística

    El ente de control ordenó la práctica de pruebas para determinar si las fórmulas aplicadas fueron correctas.

    Publicado por: SoloDuque

    Procuraduría formula pliego de cargos a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería
    Foto de archivo.
    Procuraduría abrió investigación a curador de Medellín por posible omisión urbanística

    Resumen: La actuación se inició tras la queja presentada ante la Contraloría y remitida a la Procuraduría que detectó posibles diferencias entre la fórmula aplicada y la que exige el Acuerdo 048 de 2014

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    La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al curador urbano tercero de Medellín, Wilfran Adolfo Serna Montoya, por presuntas irregularidades en el cálculo y liquidación de obligaciones urbanísticas relacionadas con una resolución expedida el 3 de mayo de 2024.

    La actuación se inició tras la queja presentada ante la Contraloría y remitida a la Procuraduría que detectó posibles diferencias entre la fórmula aplicada y la que exige el Acuerdo 048 de 2014, sobre aprovechamientos y cesiones.

    El ente de control ordenó la práctica de pruebas para determinar si las fórmulas aplicadas fueron correctas.

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    Finalmente, el Ministerio Público busca establecer si hubo impacto en la gestión del suelo urbano y en los recursos derivados de las cargas urbanísticas, con el fin de determinar si la actuación se ajustó a la ley.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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