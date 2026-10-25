Resumen: Un medio mexicano especula con una fortuna de unos dos millones de dólares y con posibles herederos de Laura Bozzo, hospitalizada en Ciudad de México. Las cifras no tienen fuente identificada, otro reporte da una versión opuesta sobre su patrimonio y ni ella ni su familia han confirmado nada. Tampoco hay parte médico oficial.

Chismes que rodean a Laura Bozzo: fortuna y herederos, lo que se dice y lo que no está confirmado

Mientras Laura Bozzo sigue hospitalizada en Ciudad de México, en redes y en varios medios de espectáculos ha crecido una conversación que muchos consideran prematura: cuánto vale su patrimonio y quiénes serían sus herederos. Un medio mexicano publicó este domingo 25 de octubre un texto sobre el tema, y lo que allí se afirma es, en su mayoría, especulación sin fuente identificada. Minuto30 lo reseña con cautela y separa lo que se dice de lo que realmente está confirmado.

Lo que circula sobre su fortuna

Según ese medio, y citando a «sitios especializados en economía» que no nombra, la fortuna de la presentadora peruana ascendería supuestamente a unos dos millones de dólares, es decir, cerca de 38 millones de pesos mexicanos. A esa cifra se sumarían varias propiedades: un inmueble en Acapulco valuado en unos 11 millones de pesos, una casa en una zona exclusiva de la capital mexicana y una residencia en Miami que se tasaría en 1,5 millones de dólares.

Ninguna de esas cifras ha sido confirmada por Bozzo, por su familia ni por su entorno. Tampoco se conocen documentos o registros que las respalden, por lo que deben leerse como un estimado de la prensa de farándula y no como un dato verificado.

Versiones que se contradicen

El panorama patrimonial que se plantea no coincide con otros reportes publicados días atrás. El periodista de espectáculos Ernesto Buitrón, de Televisa, aseguró el 21 de octubre, según recogió un medio peruano, que la conductora habría gastado buena parte de su dinero en ropa de marca y gastos excesivos, que perdió el penthouse que tenía en Acapulco al cambiarlo por un apartamento de menor valor para cubrir deudas, y que en Ciudad de México no tendría casa propia.

Esa misma versión indica que la presentadora estaría internada en un hospital público y que también habría perdido un litigio millonario. Son afirmaciones atribuidas a un comunicador y tampoco están respaldadas por documentos o por un pronunciamiento de la familia. Es decir, hay al menos dos relatos opuestos sobre la situación económica de Bozzo y ninguno está comprobado.

Los «posibles herederos»

El texto que dio pie a la conversación señala que Bozzo nunca ha hablado públicamente de su fortuna ni de haber hecho un testamento. Aun así, apunta que «muchos especulan» con que sus hijas, Victoria y Alejandra de la Fuente Bozzo, y un nieto serían quienes heredarían. Es una suposición: no existe información oficial sobre testamento, bienes ni reparto alguno.

Conviene subrayar algo básico: Laura Bozzo está viva, permanece hospitalizada y las especulaciones sobre su herencia se dan en medio de un cuadro de salud que ha generado preocupación. Hablar de herederos no significa que haya información que anticipe un desenlace.

Lo que sí se sabe de su salud

Lo reportado hasta ahora es que la presentadora fue intervenida de urgencia el 13 de octubre en Acapulco por un problema abdominal, que su hija Alejandra dijo entonces que la cirugía había salido bien y que estaba estable, y que después fue trasladada a la capital del país para ser evaluada con mayor detalle. Posteriormente circularon versiones sobre complicaciones como peritonitis, choque séptico y neumonía, que no han sido confirmadas con un parte médico oficial.

En los últimos días, según diversos medios de espectáculos, se habló de una posible mejoría y de un eventual traslado de cuidados intensivos a piso, información que tampoco ha sido ratificada por la familia ni por el hospital. Por ahora, lo único claro es que no hay un parte médico oficial y que cada versión debe tomarse con reserva.

Un tema sensible

La conversación sobre dinero y herencias alrededor de una figura pública hospitalizada suele alimentar el chisme, y muchas veces se apoya en cifras que nadie puede comprobar. En este caso, lo prudente es esperar un pronunciamiento de su familia o de su equipo antes de dar por ciertos montos, propiedades o beneficiarios.

Minuto30 seguirá atento a cualquier comunicado oficial sobre la salud de la presentadora y a información verificable que permita aclarar este tema.

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