¡Millonaria derrama! Shakira dejó 400 millones de euros en Madrid, según Ayuso

Resumen: Isabel Díaz Ayuso publicó una foto junto a Shakira y celebró que su residencia en Madrid dejó un impacto de 400 millones de euros, con más de 700.000 espectadores, y la calificó como la gira hispana más taquillera de la historia. El Ayuntamiento destacó que más de la mitad de los 800.000 asistentes llegó de fuera de la capital, impulsando la economía, la inversión y el empleo, y que el recinto Iberdrola Music de Villaverde se consolidó como referente tras 13 conciertos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicó este lunes en sus redes sociales una fotografía junto a Shakira y, con ella, reveló la millonaria cifra que la residencia de la artista colombiana dejó en la capital española: un impacto económico de 400 millones de euros.

«Shakira hace historia en Madrid con más de 700.000 espectadores de todo el mundo, proyectando España y dejándonos un impacto de 400 millones de euros», escribió la mandataria madrileña en su perfil de Instagram, donde compartió dos imágenes: una posando junto a la barranquillera y otra de un momento del concierto.

Para Ayuso, se trata de «la gira hispana más taquillera de todos los tiempos», un fenómeno que, en sus palabras, demuestra que Madrid es la casa de la Hispanidad.

La millonaria derrama que Shakira dejó en Madrid

La cifra celebrada por la presidenta confirma el balance que días atrás había presentado el Ayuntamiento de Madrid sobre la residencia de Shakira en el recinto Iberdrola Music, en Villaverde, donde la artista ofreció 13 conciertos que convirtieron el sur de la capital en el centro de la música en español durante más de un mes.

De acuerdo con el balance municipal, más de la mitad de los 800.000 asistentes a los conciertos procedía de fuera de Madrid, una marea de visitantes que llenó hoteles, restaurantes, comercios y transporte, y que repercutió directamente en la actividad económica, la inversión y el empleo de la región.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicó que los dispositivos de movilidad y seguridad desplegados durante la residencia funcionaron «de manera correcta» y que apenas se registraron quejas por movilidad, seguridad o molestias a los vecinos, pese a la magnitud de los eventos.

«Pocos recintos hay en Europa con esa capacidad, accesibilidad y, sobre todo, con mínimas molestias a los vecinos», afirmó Carabante, quien consideró que citas como esta consolidan a la capital en el epicentro de los grandes acontecimientos culturales y musicales a nivel mundial.

El propio Ayuntamiento destacó que el recinto Iberdrola Music, levantado en la zona conocida durante décadas como el Polígono de Villaverde, superó «su gran prueba de fuego» como recinto internacional y se convirtió, en apenas tres años desde su inauguración, en el recinto de referencia de la ciudad.

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La foto de Ayuso con Shakira

La imagen que acompaña el mensaje de la presidenta la muestra junto a la artista colombiana durante su paso por Madrid. Aunque Ayuso no precisó el momento exacto en que fue tomada, todo apunta a que fue el pasado 12 de octubre, una jornada en la que la dirigente asistió al desfile militar y a la recepción de los Reyes en el Palacio Real, y terminó el día en la plaza de toros de Las Ventas.

La mandataria, que cumplió 48 años el pasado 17 de octubre, tampoco se perdió el último concierto de la residencia de Shakira en Madrid, un cierre histórico en el que la barranquillera estuvo acompañada sobre el escenario por Laura Pausini, Dani Martín, Maluma, Beéle y Bizarrap.

«Este mes ha sido, yo creo, de los más importantes de mi carrera. Esta residencia para mí ha sido histórica», dijo emocionada la artista ante miles de asistentes. «Ustedes verdaderamente hacen que el tiempo se detenga y que yo tenga la fuerza, porque me la dan ustedes, para salir cada noche al escenario con una alegría total y el corazón lleno».

«Shakira hace historia en Madrid»

Durante su paso por Madrid, Shakira reunió a más de 700.000 espectadores llegados de todo el mundo, según las cifras de la propia presidenta, en una residencia que incluyó sorpresas como los dúos con Dua Lipa y Maluma, y el parque temático Macondo Park, la «ciudad efímera» inspirada en el universo de la artista.

En la última noche, la barranquillera también tuvo un gesto inesperado al agradecer públicamente a su expareja Antonio de la Rúa: «Quiero darle las gracias a este quien un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo. Amigo del alma», expresó.

Y, sin nombrarlo directamente, la artista se refirió a la etapa más difícil de su vida y aseguró sentirse transformada: «Yo me he transformado en una mujer agradecida. Cada vez que nos caemos y nos levantamos, nos levantamos mucho más sabias, un poquito más resilientes y un poquito más fuertes», concluyó.

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