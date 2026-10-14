¡Preocupación por Laura Bozzo! Reportan que estaría intubada tras una complicación gástrica

Resumen: La salud de Laura Bozzo genera preocupación luego de que la periodista María Luisa Valdés Doria reportara que la presentadora peruana habría sido hospitalizada de urgencia en Acapulco, México, por una presunta perforación de úlcera gástrica. Según la comunicadora, Bozzo habría sido intervenida durante la noche del 13 de octubre y permanecería intubada. Aunque también circularon versiones sobre otros problemas gastrointestinales, no existe un informe médico oficial que confirme el diagnóstico ni su evolución.

La salud de la conductora reconocida peruana Laura Bozzo genera preocupación luego de que la periodista María Luisa Valdés Doria informara sobre una presunta complicación médica que habría requerido atención de urgencia en Acapulco, México. Según su reporte, la presentadora estaría en estado grave y permanecería intubada tras sufrir una perforación de una úlcera gástrica.

La información se conoció este miércoles 14 de octubre y señala que Bozzo habría sido intervenida durante la noche del martes 13. Sin embargo, no se han divulgado detalles sobre el procedimiento ni sobre su evolución posterior.

De acuerdo con la periodista, la conductora se encontraría en un hospital público en las afueras de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero. Hasta el momento, no se ha publicado un informe médico que confirme el diagnóstico o permita establecer con precisión la gravedad de su condición.

¿Qué se sabe sobre la complicación médica de Laura Bozzo?

La versión divulgada por Valdés Doria apunta a que la perforación de una úlcera gástrica habría motivado la intervención. La comunicadora también aseguró que Bozzo permanece intubada, aunque no precisó qué tratamiento recibió ni cuánto tiempo podría permanecer hospitalizada.

Antes de conocerse este reporte, habían circulado versiones sobre un posible ingreso de emergencia por problemas gastrointestinales, entre ellos deshidratación severa y una eventual obstrucción intestinal. Sin embargo, estas hipótesis tampoco cuentan con confirmación médica pública.

Por ahora, no se ha establecido si esos posibles problemas están relacionados con la úlcera mencionada por la periodista. Por ello, los detalles sobre su condición deben entenderse como información atribuida a los reportes periodísticos y no como un diagnóstico confirmado.

El mensaje de Laura Bozzo en redes sociales

En medio de la preocupación, Laura Bozzo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y se refirió a su estado de salud.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco”, escribió la conductora.

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Además, acompañó su publicación con una frase en el tono humorístico que suele caracterizarla: “De esta momia no se libran”. También expresó su deseo de reencontrarse pronto con el público.

Sus palabras contrastan con el reporte de Valdés Doria sobre la presunta gravedad de su condición. No obstante, la publicación no ofrece detalles sobre la úlcera, la intervención médica o la posible intubación. Tampoco se conoce si el mensaje fue publicado antes o después del procedimiento mencionado por la periodista.

Los antecedentes médicos de la presentadora

La conductora ya había enfrentado complicaciones de salud importantes. En 2016 sufrió una lesión intestinal después de un procedimiento médico realizado en Perú. Según los antecedentes divulgados públicamente, el episodio derivó en un choque séptico y la obligó a someterse a tres cirugías correctivas. No se ha establecido una relación entre aquel episodio y la complicación que ahora se le atribuye.

El pasado 5 de octubre, Bozzo concedió una entrevista desde Acapulco en la que habló sobre sus planes personales y posibles procedimientos estéticos. La información disponible sobre ese encuentro no reportó problemas gastrointestinales.

La presentadora peruana alcanzó reconocimiento internacional con Laura en América, programa centrado en conflictos familiares y testimonios personales. Posteriormente desarrolló buena parte de su carrera en México y participó en formatos de telerrealidad como La casa de los famosos y Gran Hermano VIP.

Por ahora, se espera que se conozcan nuevos detalles que permitan aclarar su situación médica. Mientras no exista información oficial, el diagnóstico, las características de la intervención y su evolución clínica continúan sin confirmación.