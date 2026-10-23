Resumen: Ocho perros, siete bulldog y un french poodle, fueron rescatados en Engativá y Santa Fe tras denuncias de maltrato. Los siete bulldog estaban en un presunto criadero ilegal y el IDPYBA emitió concepto desfavorable. El poodle fue entregado de forma voluntaria. La Alcaldía recordó los canales para denunciar.

Ocho perros fueron rescatados en dos localidades de Bogotá tras denuncias ciudadanas por presunto maltrato. El caso de estos animales de compañía se registró en Engativá y Santa Fe, donde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) llegó para proteger su integridad, según informó la Alcaldía de Bogotá.

Siete bulldog en un presunto criadero ilegal

En el barrio Floridablanca, de la localidad de Engativá, fueron rescatados siete perros de raza bulldog que estaban en un presunto criadero ilegal. El procedimiento fue un operativo interinstitucional liderado por la Policía de Carabineros, con el apoyo técnico del IDPYBA.

Después de evaluar a los caninos, los profesionales encontraron varias afectaciones. Entre ellas, insuficiencia en el suministro de agua y de alimentación, zonas de descanso en malas condiciones, aseo deficiente y ausencia de evidencia de atención médica. También reportaron problemas de salud en los perros y altos niveles de ansiedad.

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Con ese panorama, los médicos veterinarios del Instituto emitieron concepto desfavorable sobre las condiciones en que estaban los animales. La Policía realizó la aprehensión material preventiva de los perros mientras el caso avanza ante las autoridades competentes. Esto significa que los animales quedan bajo protección mientras se define la situación del presunto criadero.

Un french poodle rescatado en El Mirador

En la localidad de Santa Fe, en el sector El Mirador, el IDPYBA encontró a un perro de raza french poodle en condiciones inadecuadas de cuidado. El refugio donde permanecía estaba en deterioro, había humedad, el recipiente de agua y los alimentos eran deficientes y no existían soportes de atención médica veterinaria.

En la valoración médica, el canino presentó múltiples afectaciones de salud. Entre ellas, problemas dentales severos, alteraciones oculares y lesiones en las patas. Ante estos hallazgos, su tenedor hizo la entrega voluntaria del perro. Desde entonces el animal está bajo el cuidado y la protección del Instituto.

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Los dos procedimientos hacen parte de la atención a reportes ciudadanos sobre posibles casos de maltrato. Las autoridades recordaron que en la capital se respetan los derechos de los animales de compañía y que las denuncias de la comunidad son clave para llegar a tiempo a casos como estos.

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El reporte de la Alcaldía precisa que los dos procedimientos se atendieron por separado y en barrios distintos, pero con el mismo objetivo: proteger la vida y el bienestar de los animales. En Engativá intervinieron varias entidades a la vez, mientras que en Santa Fe la entrega del perro fue voluntaria por parte de quien lo tenía a su cuidado.

Cómo denunciar el maltrato animal en Bogotá

La Alcaldía invitó a la ciudadanía a reportar cualquier sospecha de maltrato contra animales de compañía. Para ello, el Instituto dispone de varios canales de atención:

Línea de Emergencias 123.

Correo institucional: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

proteccionanimal@animalesbog.gov.co Sede presencial: carrera 10 n.º 26-51, edificio Residencias Tequendama, torre sur, piso 5.

carrera 10 n.º 26-51, edificio Residencias Tequendama, torre sur, piso 5. Sistema Bogotá Te Escucha, donde se pueden adjuntar fotos o videos como evidencia.

Con la información que entregue la comunidad, el IDPYBA puede desplazarse a los lugares donde se reporta el posible maltrato, evaluar el estado de los animales y, si hay lugar a ello, activar la intervención de la Policía y de las demás autoridades competentes. Los dos casos recientes muestran que ese trabajo conjunto permitió sacar a ocho perros de condiciones que ponían en riesgo su salud.

Mientras avanza el proceso sobre el presunto criadero de Engativá, los siete bulldog y el french poodle de Santa Fe permanecen bajo la protección de las autoridades distritales. Los hallazgos del Instituto dejan claro que tener un animal implica garantizarle agua, alimento, un lugar de descanso limpio y atención veterinaria.