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Al sol y al agua en un balcón: denuncian presunto abandono de dos perritos en Barrio Mesa de Envigado

Vecinos piden a las autoridades constatar la situación de los perritos en el municipio de Envigado

Publicado por: SoloDuque

Al sol y al agua en un balcón: denuncian presunto abandono de dos perritos en Barrio Mesa de Envigado

Resumen: Ante la falta de soluciones por parte de los tenedores y el evidente deterioro en la calidad de vida de las mascotas, los residentes del sector hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que adelanten una visita de inspección técnica

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Minuto30.com .- Una preocupante situación de presunto maltrato y negligencia animal fue denunciada por habitantes del barrio Mesa, en el municipio de Envigado. Vecinos del sector alertaron sobre las precarias condiciones en las que permanecen dos caninos en el balcón de un apartamento ubicado en el tercer piso de un edificio de la zona, expuestos de manera continua a las inclemencias del clima y con escaso acceso al interior de la vivienda.

DE acuerdo con los denunciantes, los dos perros pertenecían a una mujer que falleció el año pasado y quien siempre les brindó un cuidado esmerado y afectuoso. Tras su partida, las mascotas quedaron bajo la custodia del hijo de la señora; sin embargo, con la llegada de una nueva pareja al hogar, los animales habrían sido relegados por completo a los exteriores del inmueble.

perritos en balcon en envigado

De acuerdo con los testimonios de quienes residen en inmuebles contiguos y vecinos que habitan en inmediaciones del lugar, los dos perritos permanecen día y noche en el balcón, soportando lluvias intensas y altas temperaturas sin la protección adecuada ni un resguardo digno, siendo prácticamente nulo el contacto o permiso para ingresar a la casa.

Ante la falta de soluciones por parte de los tenedores y el evidente deterioro en la calidad de vida de las mascotas, los residentes del sector hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que adelanten una visita de inspección técnica y verifiquen las condiciones de salubridad y hábitat de los caninos y se adopten las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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