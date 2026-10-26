Resumen: Rocky, un perro criollo de pelaje caramelo, contextura gruesa y orejas caídas, se extravió el miércoles 21 de octubre en la vereda El Carmín de Rionegro (Antioquia). Sus dueños lo buscan y piden la colaboración de la comunidad: cualquier información puede reportarse a los números de contacto de este aviso.

¡Ayúdanos a encontrarlo! Rocky se perdió en la vereda El Carmín de Rionegro

Minuto30.com .- En el oriente antioqueño buscan a Rocky, un perro que se extravió el miércoles 21 de octubre en la vereda El Carmín, en Rionegro. Sus dueños piden la colaboración de la comunidad para que pueda regresar a casa.

Detalles de la búsqueda:

Nombre: responde al nombre de Rocky.

responde al nombre de Rocky. Edad: aproximadamente 5 años.

aproximadamente 5 años. Descripción: contextura gruesa, pelaje caramelo y orejas caídas. En las fotos aparece con un pañuelo azul estampado.

contextura gruesa, pelaje caramelo y orejas caídas. En las fotos aparece con un pañuelo azul estampado. Lugar donde se extravió: vereda El Carmín, Rionegro (Antioquia).

vereda El Carmín, Rionegro (Antioquia). Fecha: miércoles 21 de octubre.

¿Lo ha visto?

Si tiene información sobre el paradero de Rocky, por favor comuníquese de inmediato con sus dueños a los números 314 819 3867 y 321 785 6079. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede hacer la diferencia para que este peludo vuelva a casa.

Si llega a verlo, lo recomendable es no perseguirlo ni intentar atraparlo a la fuerza: los perros extraviados suelen estar asustados y desorientados, y pueden huir. Lo mejor es mantenerse cerca, hablarle con calma, ofrecerle agua o comida y llamar de inmediato a los números de contacto para que sus dueños lleguen al lugar.

Si vive o se moviliza por la zona, también ayuda revisar patios, garajes, potreros y zonas verdes cercanas a la vereda El Carmín, pues los perros asustados suelen esconderse o resguardarse en lugares tranquilos.

Le agradecemos compartir este aviso entre sus contactos y redes sociales, especialmente en los grupos de Rionegro y del oriente antioqueño. Entre más ojos estén atentos, más cerca estará Rocky de reencontrarse con los suyos.

¡Comparta! Ayudemos a que Rocky vuelva a casa.