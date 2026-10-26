Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4

¡Ayúdanos a encontrarlo! Rocky se perdió en la vereda El Carmín de Rionegro

Rocky, un perro de pelaje caramelo, orejas caídas, se extravió el 21 de octubre en la vereda El Carmín de Rionegro; sus dueños piden ayuda para encontrarlo.

Publicado por: SoloDuque

¡Ayúdanos a encontrarlo! Rocky se perdió en la vereda El Carmín de Rionegro
¡Ayúdanos a encontrarlo! Rocky se perdió en la vereda El Carmín de Rionegro

Resumen: Rocky, un perro criollo de pelaje caramelo, contextura gruesa y orejas caídas, se extravió el miércoles 21 de octubre en la vereda El Carmín de Rionegro (Antioquia). Sus dueños lo buscan y piden la colaboración de la comunidad: cualquier información puede reportarse a los números de contacto de este aviso.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

Minuto30.com .- En el oriente antioqueño buscan a Rocky, un perro que se extravió el miércoles 21 de octubre en la vereda El Carmín, en Rionegro. Sus dueños piden la colaboración de la comunidad para que pueda regresar a casa.

Detalles de la búsqueda:

  • Nombre: responde al nombre de Rocky.
  • Edad: aproximadamente 5 años.
  • Descripción: contextura gruesa, pelaje caramelo y orejas caídas. En las fotos aparece con un pañuelo azul estampado.
  • Lugar donde se extravió: vereda El Carmín, Rionegro (Antioquia).
  • Fecha: miércoles 21 de octubre.

¿Lo ha visto?

Si tiene información sobre el paradero de Rocky, por favor comuníquese de inmediato con sus dueños a los números 314 819 3867 y 321 785 6079. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede hacer la diferencia para que este peludo vuelva a casa.

Si llega a verlo, lo recomendable es no perseguirlo ni intentar atraparlo a la fuerza: los perros extraviados suelen estar asustados y desorientados, y pueden huir. Lo mejor es mantenerse cerca, hablarle con calma, ofrecerle agua o comida y llamar de inmediato a los números de contacto para que sus dueños lleguen al lugar.

Si vive o se moviliza por la zona, también ayuda revisar patios, garajes, potreros y zonas verdes cercanas a la vereda El Carmín, pues los perros asustados suelen esconderse o resguardarse en lugares tranquilos.

Le agradecemos compartir este aviso entre sus contactos y redes sociales, especialmente en los grupos de Rionegro y del oriente antioqueño. Entre más ojos estén atentos, más cerca estará Rocky de reencontrarse con los suyos.

¡Comparta! Ayudemos a que Rocky vuelva a casa.

Cartel de búsqueda de Rocky, perro extraviado en la vereda El Carmín de Rionegro

Sigue a Minuto30 en Google Discover Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
Author Signature
Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

Jamaica se consolida como el destino preferido del Caribe para Latinoamérica de la mano de Wingo y Hoteles Royalton

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.