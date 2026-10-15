Resumen: Yohandri Eduardo Rodríguez Aular habría provocado una colisión intencional contra el automóvil de Esteban Mejía Parra en el barrio Belén Rosales para despojarlo de sus pertenencias y causarle la muerte de un disparo en la cabeza. Un juez de control de garantías lo envió a prisión preventiva.

A la cárcel alias «Waoo», presunto asesino de ejecutivo de Coca Cola Quindío durante asalto en Medellín

Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización y privación de la libertad en centro carcelario de Yohandri Eduardo Rodríguez Aular, conocido en el ámbito delincuencial con el alias de «Waoo», señalado como uno de los presuntos responsables materiales del violento homicidio de Esteban Mejía Parra, publicista y jefe de ventas de una reconocida compañía de bebidas gaseosas.

El hecho de sangre, registrado el pasado 18 de septiembre en el occidente de Medellín, cobró notoriedad por la calculada y lesiva modalidad empleada por los asaltantes, quienes provocaron un aparente accidente de tránsito para obligar al conductor a detenerse antes de dispararle.

Ante las contundentes pruebas técnicas, fílmicas y testimoniales aportadas por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, una juez penal municipal con función de control de garantías cobijó al procesado de 21 años con medida de aseguramiento intramural, desestimando la posibilidad de otorgarle beneficios de detención domiciliaria o libertad condicional dada su manifiesta peligrosidad para la sociedad.

Persecución, choque premeditado y ataque armado en Belén Rosales

La reconstrucción pericial realizada por los investigadores judiciales permitió documentar de manera cronológica los minutos previos, concomitantes y posteriores al asalto ocurrido en inmediaciones de la carrera 30 con la calle 70, en jurisdicción del barrio Belén Rosales, en la comuna 16 de la capital antioqueña.

Esteban Mejía Parra, residente en la ciudad de Armenia (Quindío) —donde lideraba el área comercial de la compañía Coca-Cola Femsa—, había viajado a Medellín con el propósito de disfrutar de unos días de descanso y compartir tiempo con sus seres queridos. La noche del viernes 18 de septiembre, el ejecutivo departía con familiares en un establecimiento comercial de comidas rápidas ubicado en las inmediaciones del Aeroparque Juan Pablo II.

De acuerdo con el expediente fiscal:

Marcación e inteligencia criminal: Rodríguez Aular arribó al sector en una motocicleta en compañía de otro sujeto. Mientras alias «Waoo» aguardaba al volante del vehículo sobre la calzada, su cómplice ingresó al perímetro comercial para identificar potenciales víctimas que portaran joyas o elementos de valor.

Seguimiento a las víctimas: Una vez el publicista abandonó el establecimiento y abordó un automóvil particular en compañía de su hermana, los dos asaltantes emprendieron la persecución a corta distancia a bordo de la motocicleta.

El choque simulado: Cuadras más adelante, Rodríguez Aular aceleró intencionalmente el biciclo y embistió la carrocería del automóvil de Mejía Parra. Con esta maniobra, los criminales forzaron al conductor a orillarse y detener la marcha bajo la apariencia de un simple percance vial entre conductores.

Atraco y disparo mortal: Sin dar margen de reacción, el parrillero descendió esgrimiendo un arma de fuego. En cuestión de segundos intimidaron a la hermana del ejecutivo y la despojaron de una cadena de oro y un teléfono móvil de alta gama, elementos avaluados en siete millones de pesos. Acto seguido, y en medio del robo, el delincuente accionó el arma a quemarropa impactando a Esteban en la cabeza, tras lo cual ambos criminales escaparon a toda velocidad con rumbo hacia el norte de la ciudad.

Gravemente herido, el jefe de ventas fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de alta complejidad en el occidente de la ciudad. Sin embargo, pese al esfuerzo del equipo médico de neurocirugía, falleció en la tarde del sábado 19 de septiembre como consecuencia del severo trauma craneoencefálico provocado por el proyectil.

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Captura en Aranjuez y cargos imputados

La labor coordinada entre los analistas de video de la Policía Nacional y la Fiscalía Seccional Medellín permitió rastrear la placa de la motocicleta y las rutas de escape utilizadas por los agresores a través del sistema de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Emergencias (123).

Las pesquisas condujeron a los uniformados hasta una vía pública del barrio Aranjuez, en la zona nororiental de la ciudad, donde efectivos de la Policía materializaron la orden de captura vigente contra Yohandri Eduardo Rodríguez Aular. Durante las audiencias preliminares, el delegado fiscal le imputó al detenido los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Pese a la solidez de las evidencias en su contra, alias «Waoo» no aceptó los cargos formulados por el ente acusador, por lo que deberá afrontar el juicio penal privado de la libertad en un establecimiento penitenciario.

Clamor de justicia y alerta por la modalidad del «falso choque»

El violento asalto causó un hondo impacto en el sector corporativo del Eje Cafetero y en la sociedad antioqueña. Familiares y allegados de Esteban Mejía Parra, quienes despidieron sus restos en medio de sentidas honras fúnebres el pasado 22 de septiembre, reiteraron su clamor a las autoridades para que el caso no quede impune y se logre la pronta individualización y captura del segundo delincuente que accionó el arma.

Fico se los advirtió «van a caer

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez también pidió en su momento justicia por Esteban y aseguró que desde que conoció el ataque impartió instrucciones a la Policía para avanzar en la identificación de los responsables.

Según el mandatario, las investigaciones contaban con pistas y se encontraban focalizadas en tres zonas de la ciudad para ubicar a los participantes y los vehículos que habrían sido utilizados durante el hecho.

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