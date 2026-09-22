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Resumen: Fico Gutiérrez habló sobre el caso de Esteban Ramírez, aseguró que las investigaciones avanzan y señaló que las autoridades trabajan para identificar a los responsables.

Fico Gutiérrez se fue de frente contra los que mataron a Esteban Ramírez:’Van a caer’

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió nuevamente al caso de Esteban Ramírez, de 37 años, quien murió el 20 de septiembre luego de permanecer bajo atención médica tras resultar herido durante un hurto ocurrido el 18 de septiembre en Belén Rosales.

Durante sus declaraciones, Gutiérrez aseguró que desde que conoció el ataque impartió instrucciones a la Policía para avanzar en la identificación de los responsables.

Según el mandatario, las investigaciones cuentan con pistas y se encuentran focalizadas en tres zonas de la ciudad para ubicar a los participantes y los vehículos que habrían sido utilizados durante el hecho.

Gutiérrez también afirmó que ha mantenido comunicación con la familia de Esteban Ramírez, y les manifestó que, aunque ninguna actuación puede devolverle la vida a la víctima, el objetivo de las autoridades es que haya justicia.

El alcalde señaló además que ha hablado con el director nacional de la Policía, y con el comandante de la Policía Metropolitana para conocer los avances del proceso. Agregó que el sistema de cámaras permitió identificar algunos vehículos que estarían relacionados con el caso.

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“Esos criminales van a caer y van a pagar y va a haber justicia”, manifestó Gutiérrez, quien calificó como doloroso que Esteban Ramírez haya perdido la vida durante un hurto en el que, según la información conocida, fueron robados una cadena de oro y dos celulares.

El mandatario también relacionó el caso con las cifras recientes de homicidios en Medellín y afirmó que, pese a registrar tres homicidios durante el mes, cada muerte representa una situación que debe ser investigada.

Por su parte, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que mantiene un componente especializado de investigación criminal y trabaja junto con la Fiscalía para esclarecer el homicidio y determinar la participación de las personas involucradas.

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