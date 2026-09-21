Resumen: Tras despojarlos de sus teléfonos celulares y una cadena de oro, uno de los delincuentes le disparó al hombre en la cabeza. Aunque fue trasladado de urgencia a una clínica del sector, la víctima del fleteo falleció

Violento asalto en Medellín: asesinan a jefe de ventas de Coca-Cola Quindío por robarle sus pertenencias en Belén

Minuto30.com .- Un violento hurto en la comuna de Belén cobró la vida de Esteban Mejía Parra, quien que se encontraba de visita familiar en Medellín. La víctima, residente en Armenia (Quindío), se desempeñaba como jefe de ventas de la empresa Coca-Cola en ese departamento del Eje Cafetero, y fue atacada con arma de fuego frente a su hermana tras ser interceptados por delincuentes en motocicleta.

Los hechos se registraron la noche del 18 de septiembre en la carrera 30 con calle 70. Las víctimas se movilizaban en un vehículo luego de salir de un establecimiento de comidas rápidas cercano al Aeroparque Juan Pablo II, cuando fueron abordados por dos sujetos.

Tras despojarlos de sus teléfonos celulares y una cadena de oro, uno de los delincuentes le disparó al hombre en la cabeza. Aunque fue trasladado de urgencia a una clínica del sector, falleció la tarde del 19 de septiembre debido a la gravedad de la herida.

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Avances en la investigación

Aunque por el momento no se reportan capturas, las autoridades adelantan un fuerte operativo para dar con los responsables, logrando avances clave en la investigación gracias a grabaciones de seguridad que al parecer evidencian que los fleteros siguieron el vehículo de las víctimas desde que salieron del establecimiento comercial.