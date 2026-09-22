Resumen: El asaltante le disparó a Esteban, cuando este se mostraba confundido y preguntaba ¿cual cadena?, acto seguido el fletero huyó

«Que paguen por este crimen»: Familia de Esteban Ramírez, asesinado por un fletero en Medellín, clama por justicia

Minuto30.com .- En medio de la profunda conmoción y el dolor que embarga a la ciudad por el asesinato de Esteban Ramírez Parra, jefe de ventas de Coca-Cola FEMSA, su familia ha alzado la voz para exigir que su muerte no quede en la impunidad. Las exequias del ejecutivo se llevarán a cabo hoy, martes 22 de septiembre, a las 4:15 p. m. en el Parque Cementerio Montesacro.

El homicidio, ocurrido tras un fleteo en las vías de Medellín, ha generado una ola de indignación, motivando a la familia a pedir que las autoridades capturen a los delincuentes para que paguen por este crimen.

El modus operandi: un choque fingido y un ataque a sangre fría

La hermana de la víctima, quien conducía el vehículo la noche del suceso, entregó un estremecedor relato de los hechos. Tras cenar con su padre cerca de la carrera 70, ambos hermanos se dirigían a casa cuando se detuvieron en un semáforo para tomar la calle 30. En ese momento, un sujeto en una motocicleta interceptó el carro, fingiendo haber sido golpeado.

El asalto: Cuando la conductora bajó el vidrio para explicarle que no lo había tocado, el delincuente aprovechó la oportunidad, le reventó una cadena de oro del cuello y le arrebató el celular.

El disparo: En medio de la confusión, ella le avisó a su hermano del robo. Esteban, desconcertado, levantó los brazos y preguntó: «¿Cuál cadena?». Sin mediar palabra y ante este gesto de incomprensión, el asaltante le disparó.

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La huida hacia la clínica: En estado de shock y con su hermano gravemente herido, la conductora aceleró hacia la Clínica de Occidente. Durante el trayecto, chocó contra un separador del Metroplús y estalló una llanta, pero lograron llegar al centro médico gracias a otros conductores que les abrieron paso.

Solidaridad institucional y promesa de captura

Las redes sociales se han inundado de mensajes recordando a Esteban. Coca-Cola FEMSA Colombia emitió un comunicado lamentando la partida de su colaborador, destacando su compromiso y calidad humana. Por su parte, sus amigos cercanos expresaron su dolor: «Siempre nos uniste con tu sonrisa, tu alegría contagiosa… hoy tenemos el corazón arrugado por el dolor».

Frente a este clamor ciudadano, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, garantizó resultados operativos: «Me duele mucho el asesinato de Esteban Ramírez. He hablado con su familia. Habrá justicia. Yo mismo estoy al frente hasta agarrar a estos desgraciados que le arrebataron la vida», aseguró el mandatario.