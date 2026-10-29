Resumen: Un taxista de 29 años fue capturado en Medellín por lesiones personales con agente químico. Su compañera sentimental, de 26 años, sufrió quemaduras en el rostro y el tórax y fue intubada. Tras una primera versión sobre un ataque de terceros, el conductor admitió ser el agresor. Bomberos esperan confirmar qué sustancia se usó.

Capturan a taxista que habría quemado con una sustancia química a su pareja en Medellín: ella fue intubada

Un hombre de 29 años, conductor de un taxi, fue capturado en Medellín por el delito de lesiones personales con agente químico, luego de que su compañera sentimental, de 26 años, llegara a un centro asistencial con graves quemaduras en el rostro y el tórax. Las autoridades investigan qué sustancia se utilizó.

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Foto de archivo.

Los hechos se conocieron en la madrugada de este jueves 29 de octubre, cuando el custodio de la Policlínica reportó a la central de la Policía que habían ingresado al servicio de urgencias un taxista y su pareja con quemaduras producidas por una sustancia química en distintas partes del cuerpo.

Una patrulla acudió al lugar y se entrevistó con el conductor, quien dio una primera versión de lo ocurrido. Según su relato, se desplazaba en el taxi con su compañera por la avenida Regional, en sentido norte-sur, y antes de llegar al puente del Mico se detuvieron para revisar una de las llantas del vehículo. En ese momento, dijo, fueron abordados por dos personas en situación de calle que les pidieron dinero y, al negarse, los habrían agredido con un químico. Tras eso, aseguró, se dirigieron en el mismo taxi hasta la clínica para recibir atención médica.

Sin embargo, esa versión cambió. Durante las entrevistas que realizaron unidades de Investigación Criminal, el hombre admitió que él fue quien agredió a la mujer. Con esa información, la patrulla procedió con su captura y quedará a disposición de las autoridades para su judicialización por el delito de lesiones personales con agente químico.

Quemaduras en la mujer y en el capturado

La mujer, de 26 años, presenta quemaduras en el rostro y el pecho. Por la gravedad de las lesiones fue necesario intubarla. Se conoció que permanece en cuidados intensivos, y su estado de salud sigue siendo reservado.

El hombre, de 29 años, también resultó con quemaduras, aunque de menor gravedad: en el lado derecho del rostro y en un brazo.

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La sustancia sigue sin identificarse

Hasta el momento no se ha establecido qué tipo de sustancia química fue usada. Al sitio llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín, que hicieron la inspección de materiales peligrosos y esperan confirmar qué producto se empleó para causar las lesiones. Además, se conoció que la sustancia no fue encontrada dentro del vehículo, y que el conductor no precisó de qué se trataba.

Las autoridades continúan con las labores de investigación para esclarecer las circunstancias exactas del ataque, el lugar donde ocurrió realmente y el motivo de la agresión. El vehículo involucrado es un taxi de servicio público, tipo Kia Picanto, que será objeto de revisión dentro del proceso.

Lo que se sabe hasta ahora

El conductor, de 29 años, fue capturado por lesiones personales con agente químico.

La mujer, de 26 años, sufrió quemaduras en el rostro y el tórax, fue intubada y, según se conoció, está en cuidados intensivos.

El capturado presentó quemaduras en el rostro y el brazo.

La sustancia aún no ha sido identificada por los organismos de socorro.

Las autoridades investigan el lugar real de la agresión y el motivo.

Lo que todavía falta por aclarar

Varios puntos siguen abiertos. Las autoridades deben establecer qué sustancia se utilizó y de dónde salió, pues los organismos de socorro aún no la han identificado y tampoco fue hallada dentro del taxi. Falta también determinar en qué lugar ocurrió realmente la agresión, ya que el conductor primero habló de la avenida Regional y después reconoció ser el responsable. A eso se suma el motivo del ataque, que no ha sido explicado, y la evolución de la mujer, quien permanece en cuidados intensivos tras ser intubada.

Por ahora, la investigación se concentra en reconstruir lo sucedido desde el momento en que la pareja salió en el taxi hasta su llegada a la Policlínica, donde un custodio dio aviso a la central de la Policía y se activó la intervención de la patrulla, de Investigación Criminal y de los bomberos.

Seguiremos atentos a la evolución de este caso y a lo que informen las autoridades sobre la sustancia, el estado de salud de la mujer y la situación judicial del capturado.

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