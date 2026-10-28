Ciudadanos evitaron que un hombre asesinara a su pareja en plena calle de Valledupar

Resumen: Un hombre atacó con un arma cortopunzante a su pareja sentimental en plena vía pública del barrio Santa Rita de Valledupar. La mujer, que se movilizaba en motocicleta, fue embestida hasta caer al pavimento y recibió un corte en el rostro. Ciudadanos que presenciaron la escena intervinieron, separaron al agresor y evitaron que el ataque continuara. La Policía capturó al señalado responsable; hasta el momento no se han divulgado las identidades ni el estado de salud de la víctima.

Momentos de pánico y angustia vivieron los habitantes del barrio Santa Rita de Valledupar durante la mañana de este miércoles 28 de octubre, cuando un hombre atacó brutalmente con un arma cortopunzante a su pareja sentimental en plena vía pública, a las afueras de la sede Hogar del Niño del colegio Leonidas Acuña.

De acuerdo con la información preliminar que se conoce del caso, la víctima se desplazaba a bordo de su motocicleta cuando fue interceptada de manera violenta por el agresor, quien también transitaba en una moto. El sujeto la habría embestido hasta hacerla perder el equilibrio y caer sobre el pavimento, momento en el que procedió a atacarla físicamente y le propinó un corte en el rostro con un arma blanca.

Un video que circula en redes sociales muestra los instantes en los que varios ciudadanos que pasaban por el sector reaccionaron ante la agresión y se abalanzaron sobre el señalado atacante para separarlo de la mujer. En las imágenes se observa la motocicleta de la víctima tirada sobre la calzada mientras varias personas forcejean con el hombre para contenerlo y alejarlo de ella.

Los testigos creyeron que se trataba de un atraco

Según las versiones conocidas hasta ahora, algunos de los testigos pensaron inicialmente que se trataba de un robo, pero al advertir que la mujer estaba siendo agredida por el hombre que se movilizaba cerca de ella decidieron intervenir. La oportuna reacción de la comunidad permitió separar al presunto responsable de la víctima y evitar que el ataque tuviera un desenlace aún más grave.

El hecho ocurrió a plena luz del día y a las afueras de una institución educativa, lo que aumentó la conmoción entre residentes del sector, padres de familia y transeúntes que presenciaron la escena y que intentaron auxiliar a la mujer mientras el agresor era contenido.

Tras la agresión, la Policía capturó al hombre señalado de atacar a su pareja. Hasta el momento las autoridades no han divulgado su identidad ni el estado de salud de la víctima, quien habría recibido atención por la herida que sufrió en el rostro. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre las circunstancias que antecedieron al ataque, la atención médica brindada a la mujer y el proceso judicial que seguirá el capturado.

En redes sociales, una mujer que se identificó como hermana de la víctima afirmó que el señalado agresor era su expareja y que tenía una orden de alejamiento. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que ambos detalles se mantienen como un testimonio bajo verificación.

Indignación en redes sociales

La difusión del video generó rechazo e indignación entre usuarios de redes sociales, que pidieron garantías de protección para la víctima y que el señalado agresor responda ante la justicia. Varios comentarios llamaron la atención sobre la importancia de actuar a tiempo ante los episodios de violencia contra la mujer, para evitar que casos como este terminen en tragedia.

El episodio también reavivó la discusión sobre la violencia de género en los espacios públicos y sobre el papel de la comunidad en la prevención: en este caso, la intervención de los ciudadanos fue clave para frenar la agresión mientras la mujer recibía ayuda.

Las autoridades han insistido en la importancia de denunciar oportunamente cualquier episodio de violencia intrafamiliar o de violencia contra la mujer. En Colombia, las mujeres víctimas de este tipo de agresiones pueden comunicarse con la Línea 155 de la Policía Nacional, orientada a la atención de mujeres en situación de violencia, o reportar emergencias a la línea 123. También pueden acudir a las Fiscalías, las Comisarías de Familia y las casas de justicia de su municipio, donde reciben orientación y acompañamiento para activar las rutas de protección.

El caso quedó en manos de las autoridades, que deberán establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido en el barrio Santa Rita y la responsabilidad judicial del señalado agresor.

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