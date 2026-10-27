Resumen: Una mujer de 28 años murió en Villa María, Suba, tras un ataque con arma blanca. La Policía capturó a su pareja, de 30 años, que quedó a disposición de la Fiscalía.

Mujer de 28 años murió por ataque con arma blanca en Suba y capturaron a su pareja

Un nuevo caso de feminicidio estremece a Bogotá. Una mujer de 28 años murió en la madrugada de este martes 27 de octubre, en el barrio Villa María, localidad de Suba, tras ser atacada al parecer con un arma blanca dentro de su apartamento. La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a su pareja sentimental, un hombre de 30 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidio.

Foto de archivo.

Según lo informado por las autoridades, la Central de Radio alertó a una patrulla de vigilancia sobre una riña en el interior de una vivienda de un conjunto residencial del sector. Los uniformados llegaron al lugar, ingresaron al apartamento y encontraron a la mujer tendida en el suelo, con múltiples heridas de consideración en distintas partes del cuerpo.

Murió en el Hospital de Suba

Ante la gravedad de su estado, los policías la trasladaron de inmediato al Hospital de Suba. Allí, minutos después de su ingreso, la joven falleció a causa de las lesiones. De acuerdo con Noticias Caracol, la muerte se confirmó hacia las 2:00 de la madrugada.

El coronel Juan Arango, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que los uniformados se desplazaron e ingresaron al inmueble, donde hallaron a una mujer tendida en el suelo con heridas de consideración. «Es trasladada de inmediato al Hospital de Suba, donde lamentablemente fallece por la gravedad de las lesiones», dijo el oficial.

Una fiesta de cumpleaños que terminó en tragedia

Los primeros reportes de prensa indican que la noche del lunes 26 de octubre se celebraba un cumpleaños en el apartamento 403 del conjunto residencial. Según reveló el programa El Ojo de la Noche, citado por Noticias Caracol, el hombre habría bebido licor y empezó a discutir con su pareja. Algunos de los invitados lo sacaron de la vivienda para evitar más problemas y tratar de calmarlo.

Esa misma versión señala que, pocos minutos después, el hombre regresó al apartamento con el argumento de que se le había quedado el celular. Entonces, siempre según ese relato, habría ido a la cocina, tomado un arma blanca y atacado a la mujer. Se trata de información preliminar que corresponde confirmar a las autoridades judiciales dentro de la investigación.

Capturado antes de salir del conjunto

Tras atender la emergencia, los uniformados desplegaron un operativo en el lugar y ubicaron al presunto responsable dentro del mismo conjunto residencial, instantes antes de que abandonara el sitio. Según se informó, la captura fue hecha por uniformados del CAI La Gaitana. El hombre quedó bajo custodia y a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso de judicialización.

Como en todos los procesos penales, el capturado goza de la presunción de inocencia hasta que un juez determine su responsabilidad. Corresponde a la Fiscalía presentar los cargos y las pruebas ante un juez de control de garantías.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El feminicidio, un delito con penas drásticas

En Colombia, el feminicidio es un delito autónomo desde la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely. La norma lo define como la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, y establece penas de prisión que van de 250 a 500 meses. Entre los casos que la ley tiene en cuenta se encuentran aquellos en los que existió una relación de pareja entre la víctima y el agresor, o antecedentes de violencia contra ella.

Con este hecho, Suba vuelve a quedar en el centro de la atención por la violencia contra las mujeres. Hace pocas semanas, Minuto30 informó sobre el hallazgo sin vida de otra mujer en una casa de la misma localidad, y en años anteriores se han registrado casos similares en el sector.

Lea también: Mujer fue hallada muerta en una casa de Suba

El llamado de la Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a denunciar oportunamente y a pedir ayuda ante cualquier situación de violencia contra las mujeres. En la capital, el número para emergencias es la línea 123. Las mujeres que sufren violencia también pueden buscar orientación en la Línea 155 y presentar su denuncia ante la Fiscalía y las comisarías de familia.

Las señales de alerta, como los celos, el control, los insultos y los episodios de agresión física, no deben normalizarse, y pedir ayuda a tiempo puede salvar vidas. Quienes presencien una discusión violenta tampoco deben quedarse al margen: llamar a la línea 123 puede ser decisivo.

Mientras avanza la investigación, la familia de la víctima enfrenta el duelo por una muerte que, una vez más, deja en evidencia la urgencia de frenar la violencia de pareja. Minuto30 seguirá atento a los avances del caso y a lo que informen la Policía y la Fiscalía.

También te puede interesar: Feminicidio en Suba: una mujer fue apuñalada por su pareja sentimental, 4 niños quedan huérfanos