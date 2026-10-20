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Resumen: Jhon Arango fue imputado por el delito de feminicidio agravado, señalado como presunto responsable de la muerte de su compañera sentimental en una vivienda del barrio Robledo Miramar, en Medellín. La investigación contempla posibles amenazas de muerte y conflictos relacionados con los celos. El hombre se presentó voluntariamente ante las autoridades, pero no aceptó los cargos.

¡Crimen en Robledo! Aseguran a presunto responsable de la muerte de su compañera sentimental

Un hombre identificado como Jhon Arango fue señalado como presunto responsable de la muerte de su compañera sentimental en una vivienda del barrio Robledo Miramar, en Medellín. El caso es investigado como un posible feminicidio agravado, luego de que las autoridades encontraran indicios de que la mujer habría recibido amenazas de muerte antes del crimen.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, el hombre habría llegado al inmueble, ubicado en un segundo piso, mientras presuntamente llevaba un objeto punzante en las manos. Después de ese momento, los allegados de la víctima dejaron de tener noticias de ella.

La situación se conoció cuando un familiar llegó a la vivienda y encontró a la mujer en su habitación con varias lesiones en el tórax, que habrían sido ocasionadas con un elemento cortopunzante.

Las autoridades investigan posibles amenazas previas

Durante las labores de policía judicial realizadas en el lugar, los investigadores recolectaron el celular de la víctima y un destornillador que, según la investigación, habría sido utilizado para cometer el homicidio.

Las indagaciones de la Policía Nacional también permitieron establecer que la pareja llevaba varios años de relación sentimental, que presuntamente se habría deteriorado por conflictos entre ambos.

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Entre los elementos analizados figura la posibilidad de que el hombre hubiera intimidado y amenazado de muerte a la mujer por motivos relacionados con los celos. Estas circunstancias hacen parte de la investigación sobre el contexto en el que ocurrió el crimen.

El señalado no aceptó el cargo de feminicidio agravado

Jhon Arango se presentó voluntariamente ante las autoridades y entregó dos teléfonos celulares, que quedaron a disposición de las verificaciones correspondientes.

Posteriormente, un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidios de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el delito de feminicidio agravado por su presunta responsabilidad en la muerte de su compañera sentimental.

Sin embargo, el hombre no aceptó el cargo. El proceso judicial deberá establecer las responsabilidades correspondientes a partir de las pruebas recopiladas y las actuaciones de las autoridades.