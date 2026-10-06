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    Buscan a «Copito», perrito extraviado en el mirador Balcones del Jardín en Manrique

    Cada minuto cuenta para que ‘Copito’ pueda regresar sano y salvo a su hogar.

    Publicado por: SoloDuque

    copito perdido
    Copito se perdió el 2 de octubre por los miradores de Manrique
    Buscan a «Copito», perrito extraviado en el mirador Balcones del Jardín en Manrique

    Resumen: En Manrique buscan a 'Copito', una mascota que desapareció la noche del viernes 2 de octubre. Al momento de extraviarse, llevaba puesta una pañoleta roja de Super Mario Bros.

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    Minuto30.com .- A través de las redes de apoyo ciudadano y servicio social, los dueños de ‘Copito’ han emitido un llamado de urgencia a la comunidad de Medellín para dar con el paradero de su querida mascota, la cual se encuentra extraviada desde el pasado fin de semana en la zona nororiental de la ciudad.

    De acuerdo con la información suministrada por su familia, la desaparición se registró durante la noche del viernes 2 de octubre en las inmediaciones del mirador Balcones del Jardín, ubicado en el tradicional barrio Manrique.

    Señales particulares para su identificación

    Para facilitar su búsqueda y pronto regreso a casa, los propietarios han compartido un detalle clave sobre la apariencia de ‘Copito’ al momento de su desaparición:

    La mascota, de pelaje blanco que llevaba puesta una pañoleta de color rojo, la cual está decorada con motivos y personajes del popular videojuego Super Mario Bros.

    La familia hace un sentido llamado a los residentes de Manrique, transeúntes del mirador y a la comunidad en general para que estén alerta. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero, lo haya visto deambulando por el sector o lo haya resguardado, puede comunicarse de manera inmediata a la línea celular habilitada: 315 092 8080.

    Cada minuto cuenta para que ‘Copito’ pueda regresar sano y salvo a su hogar.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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