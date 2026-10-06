Resumen: Yolima Yohana Murgas Guzmán tendría vínculos sentimentales con Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y al parecer habrí un vínculo aun mayor... que sería un hijo

¡Busca preacuerdo! Pareja de «pinocho» sería imputada por lavado de activos y fue enviada a la cárcel

Una diligencia de registro y allanamiento realizada el pasado 24 de septiembre en un inmueble del barrio Pescadito, en Santa Marta (Magdalena), permitió la captura de Yolima Yohana Murgas Guzmán. En el lugar fueron encontrados $29.060.000 en efectivo, además de un lingote de oro de 58,1 gramos avaluado en $15.969.471.

Durante el procedimiento también fueron encontradas una máquina contadora de billetes; dos libretas con anotaciones sobre ingresos, gastos y movimientos financieros; tarjetas bancarias nacionales e internacionales, y documentación relacionada con residencia e identidad española a nombre de la procesada.

Murgas Guzmán tendría vínculos sentimentales con Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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En una de las habitaciones fue encontrado un permiso notariado para la salida de un menor de edad del país que daría cuenta del vínculo de la procesada y ‘Pinocho’.

Las actividades investigativas posteriores permitieron obtener información financiera y patrimonial de la mujer. Entre los elementos recopilados aparecen registros de transferencias internacionales por más de $90 millones durante 2021 y documentos en los que se relacionan utilidades periódicas.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de lavado de activos. Durante la audiencia, la procesada manifestó su intención de celebrar un preacuerdo y reintegrar los recursos involucrados. En atención a lo expuesto, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

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