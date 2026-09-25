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Resumen: Yolima Murgas fue capturada en Santa Marta durante un operativo contra las ACSN. Las autoridades investigan sus presuntos vínculos financieros con alias Pinocho

¿Quién es Yolima Murgas? La mujer que terminó capturada en operativo contra ‘Los Pachenca’

La captura de Yolima Murgas puso nuevamente bajo la lupa las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’.

La mujer, identificada por las autoridades como compañera sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, fue detenida durante un operativo realizado en Santa Marta y Ciénaga.

Yolima Murgas fue ubicada en una de las seis diligencias de registro y allanamiento adelantadas por la Policía y el Ejército, procedimientos que dejaron 13 personas capturadas. Según las autoridades, durante las intervenciones fueron incautados $29.060.000 en efectivo, ocho celulares, nueve tarjetas bancarias, una máquina contadora de billetes, un dispositivo DVR y un vehículo. En una de las tarjetas aparecería el nombre de alias ‘Pinocho’.

El caso de Murgas no es nuevo para las autoridades. En marzo de 2024, la mujer se presentó ante la Sijín en Riohacha para responder por una investigación relacionada con un presunto delito de lavado de activos. Para la Fiscalía, habría administrado recursos atribuidos a ‘Pinocho’ y utilizado ese dinero para adquirir propiedades y constituir empresas.

La investigación señalaba que los movimientos financieros superarían los $2.911 millones, recursos cuya procedencia legal era cuestionada por el ente acusador. Murgas afrontaba ese proceso en libertad antes de la captura registrada el 24 de septiembre.

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En el operativo también fueron encontrados 4,5 kilos de clorhidrato de cocaína, 150 dosis de marihuana, 56 cartuchos de diferentes calibres y 10 panfletos intimidatorios alusivos a las ACSN.

Tras las capturas, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que ordenó profundizar las investigaciones sobre las finanzas de la organización y su entorno, incluyendo a quienes eventualmente puedan actuar como testaferros o cómplices.

El procedimiento se produce pocos días después de otro operativo contra las ACSN en Santa Marta, en el que murió alias ‘Cholo’, señalado segundo cabecilla y jefe financiero de la estructura.

Hoy golpeamos en dos operaciones a los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. En Santa Marta y Ciénaga, la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas. Entre ellas está alias «Yolima», compañera sentimental… pic.twitter.com/OsTr1cmmKJ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 24, 2026

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