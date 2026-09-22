Resumen: El jefe de Estado cerró su declaratoria de victoria advirtiendo que la ofensiva contra el narcoterrorismo no se detiene. Tras celebrar que están "cayendo como ratas" tras las bajas de 'Bendito Menor' y 'Cholo', sentenció que el próximo objetivo en la mira de las autoridades es alias 'Pinocho'

«¡Vamos por tí, «pinocho»!»: el contundente aviso de De La Espriella y el pesado arsenal incautado tras abatir a alias «Cholo»

Minuto30.com .- Con la frase «¡Golpe demoledor!», el presidente Abelardo De La Espriella entregó al país un triunfal parte de victoria tras una exitosa operación conjunta de la Policía Antinarcóticos (DIRAN) y la Fuerza Aérea Colombiana. El operativo dejó como resultado la caída de alias ‘Cholo’, segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), y el decomiso de un imponente armamento de uso privativo de las fuerzas armadas.

En su reporte oficial, el mandatario destacó la superioridad del Estado frente a las estructuras criminales, haciendo especial énfasis en el material de guerra que les fue arrebatado:

El poderoso arsenal exhibido: Como prueba de la magnitud del golpe, el presidente detalló la incautación de un pesado arsenal que incluye 10 fusiles —entre los que resalta un temible rifle de francotirador Barrett calibre .50—, dos lanzagranadas, ocho granadas de 40 mm, múltiples pistolas y abundante material de guerra con el que la estructura criminal aterrorizaba la región.

Baja de alto valor: El parte de victoria confirmó la neutralización de alias ‘Cholo’, un delincuente con 15 años de trayectoria que fungía como el cerebro financiero de las ACSN y el principal coordinador de las rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.

13 criminales sacados de circulación: El balance final reporta 13 narcoterroristas neutralizados: siete extraídos del lugar de los hechos (incluido el cabecilla) y seis cuerpos más que quedaron en la zona de las operaciones.

Firmeza frente a las amenazas: Ante la intención de los criminales de decretar un paro armado como represalia por la pérdida de sus hombres y su armamento, De La Espriella fue categórico: «Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población… No lo voy a permitir».

El jefe de Estado cerró su declaratoria de victoria advirtiendo que la ofensiva contra el narcoterrorismo no se detiene. Tras celebrar que están «cayendo como ratas» tras las bajas de ‘Bendito Menor’ y ‘Cholo’, sentenció que el próximo objetivo en la mira de las autoridades es alias ‘Pinocho’.

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