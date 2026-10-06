Shakira y Gerard Piqué en una imagen de archivo

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Resumen: Shakira y Gerard Piqué se reencontraron en los tribunales de Barcelona para revisar las condiciones del régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha. La cantante busca modificar la forma en que se distribuyen los viajes entre Miami y España durante los periodos cortos de vacaciones, proponiendo que en esos casos sea Piqué quien se desplace hasta Estados Unidos. Su equipo legal asegura que la solicitud no pretende reducir el tiempo que los menores pasan con su padre, sino evitar desplazamientos transatlánticos de corta duración y preservar su rutina escolar y familiar.

¡Shakira y Piqué vuelven a los tribunales! La cantante busca modificar el régimen de visitas de sus hijos

Un nuevo capítulo relacionado con la separación de Shakira y Gerard Piqué llegó a los tribunales españoles, esta vez por las condiciones que actualmente regulan los desplazamientos de sus hijos, Milan y Sasha.

La cantante viajó desde Madrid hasta Barcelona durante una pausa de su agenda profesional en Europa y acudió a la Ciudad de la Justicia, donde coincidió con el exfutbolista en el marco del procedimiento que busca revisar el régimen de visitas de los menores.

El proceso parte del acuerdo que ambos establecieron después de poner fin a su relación. Entre las condiciones pactadas se contempló que Piqué se trasladara a Miami para compartir con sus hijos, quienes viven allí junto a la artista.

Ahora, la colombiana busca que algunas de esas condiciones sean revisadas, principalmente por la manera en que se distribuyen los viajes entre Estados Unidos y España.

La propuesta está relacionada con los desplazamientos

De acuerdo con la información divulgada por la representación legal de Shakira y compartida por Europa Press, la solicitud no busca reducir el tiempo que los menores pasan con su padre.

El planteamiento se concentra en los periodos vacacionales de pocos días, cuando los niños deben realizar viajes transatlánticos que implican también un cambio de horario. La propuesta es que, en esos casos, sea el padre quien se desplace hasta Miami.

La representación de la cantante explicó que “La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños compartan con su padre”, sino distribuir de otra manera el esfuerzo que implican los viajes.

Con esta alternativa, el objetivo señalado por el equipo de Shakira es que Milan y Sasha puedan permanecer más tiempo en su entorno habitual, especialmente durante sus actividades escolares y familiares.

El bienestar de los menores, en el centro del planteamiento

El comunicado también sostiene que evitar estos desplazamientos de corta duración permitiría conservar por más tiempo la rutina de los niños.

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“Es la manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico”, señaló la representación legal de la artista al explicar la razón detrás de la solicitud presentada ante la justicia.

El equipo de Shakira también pidió que el proceso sea tratado con especial cuidado debido a que involucra directamente a los menores. En ese sentido, solicitó a los medios respetar su privacidad durante el desarrollo del procedimiento.

El trámite coincide con la agenda musical de Shakira

La diligencia judicial tuvo lugar mientras la cantante continúa con sus compromisos profesionales en Europa. Shakira se encuentra realizando una residencia de conciertos en Madrid, como parte de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La agenda europea de la artista contempla 13 presentaciones confirmadas, mientras que el concierto de cierre está previsto para el 12 de octubre.

Para esa presentación también fueron anunciadas participaciones especiales de Maluma, Beéle y Dani Martín, de acuerdo con la información suministrada sobre el espectáculo.

Así, mientras Shakira continúa con su actividad musical, el procedimiento en Barcelona abre una nueva revisión sobre la manera en que se organizan los viajes de Milan y Sasha para cumplir con el régimen de visitas establecido entre sus padres.

Por ahora, la solicitud presentada por la artista está centrada en modificar la distribución de los desplazamientos durante los periodos cortos de vacaciones, sin plantear, según su representación legal, una reducción del tiempo de convivencia entre los menores y su padre.