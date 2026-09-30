Resumen: BTS llegó a Bogotá este miércoles 30 de septiembre para sus conciertos del 2 y 3 de octubre en El Campín, en su primera visita a Colombia. Las primeras imágenes de la agrupación fueron difundidas por Noticias Caracol y mostraron su traslado dentro del aeropuerto en un vehículo de logística que llamó la atención por su parecido con un bus de TransMilenio.

¡BTS ya pisó suelo colombiano! Así fue la llegada de los surcoreanos a Bogotá

La llegada de BTS a Colombia ya es una realidad. La agrupación surcoreana arribó a Bogotá durante la noche de este miércoles 30 de septiembre, en medio de la expectativa de sus seguidores por los conciertos que ofrecerá el 2 y 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La presencia del grupo en la capital marca su primera visita a Colombia y hace parte de su recorrido por Sudamérica. Los integrantes llegaron al país luego de un periodo de pausa relacionado con el servicio militar obligatorio que deben cumplir los ciudadanos de Corea del Sur.

BTS llegó a Bogotá y comenzó su recorrido en la capital

Las primeras imágenes de la agrupación en territorio colombiano fueron difundidas por Noticias Caracol. En el material se observa el traslado de los integrantes desde el avión hacia el puente aéreo del aeropuerto. Para este recorrido fueron utilizados buses destinados a la logística interna del aeropuerto.

#Entretenimiento | La banda surcoreana BTS ya se encuentra en Bogotá, Colombia, para el inicio de su gira 'BTS Arirang' por Sudamérica. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/Qn3x1ZNqNo pic.twitter.com/F0apAE3Sv8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 30, 2026

El vehículo llamó especialmente la atención por su apariencia, ya que a primera vista podía confundirse con uno de los buses duales de TransMilenio que circulan por Bogotá. Sin embargo, se trata de vehículos utilizados dentro del aeropuerto para facilitar el desplazamiento de los pasajeros entre el avión y el puente aéreo.

La particular escena rápidamente despertó la atención de los seguidores, quienes estaban pendientes de cualquier imagen que permitiera conocer los primeros momentos de BTS en Colombia.

Expectativa por los conciertos en El Campín

La llegada de los artistas se produce pocos días antes de las dos presentaciones programadas en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Los conciertos están previstos para el 2 y 3 de octubre y representan uno de los acontecimientos musicales que mayor expectativa ha generado entre los seguidores del grupo en el país.

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Para los integrantes de BTS, estas presentaciones también representan una oportunidad de encontrarse por primera vez con sus seguidores colombianos en territorio nacional.

Una llegada seguida de cerca por sus seguidores

Desde antes de su arribo, los fanáticos colombianos permanecían atentos a cualquier novedad relacionada con el viaje de la agrupación. Por eso, la aparición de las primeras imágenes en Bogotá marcó el inicio de una nueva etapa de la espera que concluirá con los conciertos en los próximos días.

BTS ya está en Bogotá (no le pude tomar foto al avión porque aterrizó por otro lado 😭) https://t.co/P9OiWpOuQU pic.twitter.com/FDCyAz4IOr — Samu (@SamuelSMJPR123) September 30, 2026

La visita también genera expectativa en la economía

Además del interés generado entre los seguidores de BTS, la llegada de la agrupación ocurre en el marco de un evento que tendrá impacto en diferentes sectores de la capital. Según cifras oficiales citadas en la información de referencia, los conciertos tendrán un efecto positivo en la economía de Bogotá.

Con la llegada de los integrantes, comienza oficialmente la cuenta regresiva para las dos presentaciones programadas en El Campín. Mientras los artistas ya se encuentran en la ciudad, sus seguidores esperan ahora el momento en que BTS suba al escenario para encontrarse por primera vez con el público colombiano.