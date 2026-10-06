Resumen: El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado emitió un comunicado anunciando la recolección de información y su cooperación con las autoridades tras las filtraciones en medios que mencionan a su comandante

«No vamos a encubrir ni a prejuzgar»: Bomberos de Envigado se pronuncian por filtración de audios que involucran a su comandante

Minuto30.com .- Tras la reciente divulgación en medios de comunicación de unas presuntas conversaciones que salpican al Comandante y Representante Legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, la institución emitió un pronunciamiento oficial para sentar su postura frente a la situación y anunciar las medidas internas adoptadas.

A través de un documento con fecha del 5 de octubre, la entidad bomberil aseguró que ha asumido la «responsabilidad indelegable» de colaborar plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos denunciados públicamente, buscando preservar la integridad de la institución y garantizar la continuidad del servicio a la comunidad.

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El caso se refiere a la filtración de los audios por los que el presidente Abelardo De La Espriella ordenó declarar insubsistente el nombramiento de Germán Miranda como director nacional de Bomberos.

Indagación interna y cooperación institucional

El Consejo de Oficiales, máxima autoridad directiva de los Bomberos de Envigado, ordenó el inicio inmediato de un procedimiento interno. Esta medida tiene como objetivo integrar un informe detallado sobre los supuestos hechos que involucran a su directivo, para ponerlo a disposición de las autoridades competentes en cuanto sea requerido, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso.

Frente a la gravedad de las menciones, la institución fue enfática en su postura corporativa:

«Nuestra posición es clara, no vamos a atacar, no vamos a encubrir, de igual forma, no vamos a prejuzgar. Con toda determinación vamos a esclarecer, colaborar y corregir aquello que corresponda».

Sin requerimientos formales hasta el momento

El comunicado aclara que las responsabilidades individuales, en caso de existir, deberán ser determinadas exclusivamente por las instancias judiciales o disciplinarias competentes. La institución advirtió que acatará y asumirá las decisiones o medidas que resulten de dichas investigaciones.

De manera preliminar, el Cuerpo de Bomberos dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía, confirmando que hasta el momento no han recibido requerimientos formales por parte de ninguna autoridad respecto a sus actuaciones públicas y administrativas. La entidad concluyó reafirmando su compromiso con la verdad y garantizando que continuarán atendiendo las emergencias de los envigadeños con su habitual profesionalismo.

Comunicado