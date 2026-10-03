Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella ordenó declarar insubsistente a Germán Miranda, director nacional de Bomberos, por hechos que calificó de la mayor gravedad.

¡Lo sacaron! De La Espriella ordena la salida inmediata del director de Bomberos por hechos ‘de la mayor gravedad’

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó declarar insubsistente el nombramiento de Germán Miranda como director nacional de Bomberos. Así lo anunció el propio mandatario a través de su cuenta en X, donde aseguró que la medida responde a conductas que podrían comprometer la transparencia de la entidad.

En su mensaje, el presidente no detalló cuáles son los hechos que motivaron la decisión ni a qué tipo de actuaciones se refiere.

Ante esa situación, De La Espriella le pidió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que procediera de inmediato a declarar insubsistente su nombramiento, una decisión que implica su salida del cargo. Lara, como cabeza de esa cartera, será el encargado de hacer efectiva la medida.

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En su publicación, el mandatario fue enfático al referirse al caso: «He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes».

¿Qué es una declaratoria de insubsistencia?

La declaratoria de insubsistencia es la figura con la que se retira del cargo a un funcionario de libre nombramiento y remoción. Con esta decisión, el capitán Germán Miranda deberá dejar la dirección de la entidad, mientras que los hechos señalados por el mandatario tendrán que ser revisados por las autoridades competentes.

El caso pone la lupa sobre la Dirección Nacional de Bomberos, entidad adscrita al Ministerio del Interior y encargada de coordinar a los cuerpos de bomberos del país.

Por ahora, se espera que el Ministerio del Interior formalice la salida de Germán Miranda y que las autoridades competentes avancen en el esclarecimiento de los hechos mencionados por el presidente.

He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes. Por esta razón, le he pedido al ministro del Interior, Rodrigo Lara,… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 3, 2026

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