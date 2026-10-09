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Resumen: La Alcaldía de La Unión y el Hospital San Roque activaron el Código Fucsia tras conocerse un caso de violencia sexual, exigiendo respeto a la intimidad de la víctima.

Investigan presunto caso de abuso sexual contra una adulta mayor en La Unión, Antioquia

Un caso de abuso sexual contra una adulta mayor encendió las alarmas institucionales en el municipio de La Unión, oriente antioqueño, tras confirmarse que las autoridades locales y sanitarias asumieron la investigación de los hechos.

De acuerdo con la información emitida por la alcaldía, tan pronto se conoció la situación, el Hospital San Roque procedió a activar de manera inmediata el denominado Código Fucsia, un protocolo clínico y legal indispensable para garantizar la atención integral, la valoración médica y el acompañamiento psicológico a la ciudadana afectada.

Mediante un comunicado oficial, la Alcaldía expresó su absoluta solidaridad con la víctima y rechazó categóricamente cualquier manifestación de agresiones contra las mujeres.

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Asimismo, precisó que el manejo reservado de la información responde a la necesidad imperiosa de proteger la intimidad de la adulta mayor, evitar procesos de revictimización y preservar el curso de las pesquisas judiciales.

“Consideramos que actuar con responsabilidad también significa saber cuándo informar, cómo hacerlo y qué información debe mantenerse bajo reserva”, puntualizó el documento institucional al tiempo que instaba a la ciudadanía a no difundir rumores ni datos personales en redes sociales que vulneren los derechos de los implicados.

El expediente se encuentra ahora en manos de las instancias judiciales competentes, encargadas de esclarecer con rigor las circunstancias exactas en las que se registraron los hechos de violencia y de determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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