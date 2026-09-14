Las lluvias dieron un respiro: Medellín suspende el racionamiento de agua

Resumen: El racionamiento de agua en Medellín fue levantado temporalmente por la recuperación de Piedras Blancas, pero la Alcaldía pidió mantener el ahorro.

El racionamiento de agua en Medellín se levantará temporalmente luego de que las lluvias de los últimos días ayudaran a recuperar los niveles del embalse Piedras Blancas.

Así lo anunció el alcalde Federico Gutiérrez tras una reunión con EPM, aunque advirtió que la medida podría regresar si aumenta de manera desproporcionada el consumo.

Entre el 8 y el 13 de septiembre, los sectores abastecidos por Piedras Blancas, entre ellos Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, registraron una reducción importante en el consumo. La meta establecida era ahorrar 92 litros diarios por hogar o establecimiento y se alcanzó un cumplimiento del 74%, con 441 litros ahorrados durante los cinco días.

Según los pronósticos, las lluvias podrían mantenerse entre el 14 y el 20 de septiembre. Esta situación permitiría que Piedras Blancas llegue al final del mes con un almacenamiento cercano al 65%, razón por la cual se decidió suspender temporalmente los cortes nocturnos programados.

Sin embargo, el alcalde insistió en que el racionamiento de agua en Medellín podría retomarse si las condiciones cambian. La alcaldía realizará evaluaciones semanales para revisar los niveles de los embalses y el comportamiento del consumo.

La situación es diferente en los sistemas de La Fe y Riogrande. En las zonas abastecidas por La Fe, que incluyen Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas y el sur de Medellín, se ahorraron 74 litros en cinco días frente a una meta de 70 litros diarios, equivalente a un cumplimiento del 18%.

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En Riogrande, que suministra agua a Bello, Copacabana, Girardota y sectores occidentales y noroccidentales de Medellín, el ahorro fue de apenas 24 litros en cinco días, frente a la misma meta diaria de 70 litros. El cumplimiento fue del 9% y hubo jornadas en las que incluso aumentó el consumo.

Por otro lado, más de 70 lavaderos de vehículos, formales e informales, están bajo seguimiento. Se han realizado 13 jornadas de sensibilización, una suspensión de actividad económica por seis días, un corte de una derivación no autorizada y una incautación relacionada con el uso indebido del espacio público.

El alcalde reiteró que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta junio del próximo año y pidió convertir el ahorro en un hábito.

El mal uso del agua puede denunciarse al 300 627 1585 o al 123, mientras que las fugas en la red de acueducto pueden reportarse a EPM en el (604) 44 44 115.

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