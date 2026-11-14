Resumen: Un hombre de entre 25 y 30 años, aún sin identificar, fue asesinado con arma de fuego el viernes 13 de noviembre en una finca de la vereda La Corrala, parte baja, en la zona rural de Caldas. Según versiones extraoficiales, varios sujetos llegaron en un vehículo, lo ultimaron y huyeron con rumbo desconocido. Las autoridades investigan el caso.

Asesinaron a bala a un hombre en una finca de la vereda La Corrala, en Caldas

Un hombre de entre 25 y 30 años, que hasta el momento permanece sin identificar, fue asesinado con arma de fuego alrededor del mediodía de este viernes 13 de noviembre dentro de una finca de la vereda La Corrala, parte baja, en la zona rural del municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la emergencia fue reportada a través de una llamada a la línea 123, en la que se informó sobre varios disparos escuchados en el sector conocido como Mirador Pikada, en la parte baja de esa vereda.

Según cuentan habitantes del sector, varios sujetos que se movilizaban en un vehículo llegaron hasta una finca de portón rojo, donde presuntamente ultimaron al hoy occiso, y posteriormente emprendieron la huida con rumbo desconocido.

La víctima presentaba varias heridas en la cabeza, ocasionadas, al parecer, con arma de fuego. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían establecido su identidad.

Cuando las autoridades llegaron al sitio señalado, encontraron al hombre sin signos vitales, según las versiones extraoficiales que se conocen del caso. De manera preliminar no hay más detalles sobre las circunstancias del ataque, ni se sabe si la víctima era habitante del sector.

Huida con rumbo desconocido

Las versiones que se conocen del caso señalan que, tras cometer el crimen, los presuntos responsables abandonaron el sector en el mismo vehículo en el que habrían llegado hasta la finca. Por ahora no se reportan capturas relacionadas con este hecho y se desconocen los móviles de este homicidio en Caldas.

Tampoco se conoce hacia dónde habrían huido los atacantes. Las versiones preliminares indican que todo habría ocurrido en cuestión de minutos, a plena luz del mediodía, en una zona de fincas de esa vereda rural de Caldas.

El hecho quedó en manos de las autoridades

Las autoridades fueron alertadas de inmediato y adelantan las actuaciones correspondientes en la zona para esclarecer lo ocurrido. Como es usual en estos casos, se espera que las unidades de investigación realicen la inspección técnica del cuerpo y recolecten los elementos que permitan establecer la identidad de la víctima y quiénes estarían detrás del crimen.

Hechos como este generan preocupación entre los residentes de la zona rural del municipio, donde la comunidad espera que el caso sea esclarecido y que haya pronunciamiento sobre lo sucedido en las próximas horas.

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La Corrala, una vereda de fincas al sur del Valle de Aburrá

La Corrala es una de las 19 veredas de la zona rural de Caldas, municipio ubicado al sur del Valle de Aburrá que limita por el norte con La Estrella, Sabaneta y Envigado; por el oriente con El Retiro; por el sur con Santa Bárbara y Fredonia; y por el occidente con Amagá y Angelópolis.

Se trata de un sector de fincas y cultivos, cercano al Alto de la Cruz, al que se accede por carreteras veredales desde el casco urbano. La parte baja de la vereda, donde ocurrió el presunto homicidio, es una zona de viviendas dispersas y predios rurales.

De acuerdo con la información territorial del municipio, la cabecera urbana de Caldas agrupa una veintena de barrios, mientras que en su zona rural se distribuyen 19 veredas, entre ellas La Corrala, La Valeria, Salinas y El Raizal.

Este nuevo hecho de violencia ocurre apenas cuatro días después de la explosión registrada en una polvorería de la vereda Salinas, también en la zona rural de Caldas, que dejó dos personas fallecidas y mantiene a las autoridades atentas a lo que ocurre en el territorio rural del municipio.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los presuntos responsables de este homicidio. Cualquier información que ayude a esclarecer el caso puede ser reportada a través de la línea de emergencia 123.

Foto: Cortesía.