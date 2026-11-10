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    Urgente: reportan explosión en fábrica de pólvora en zona rural de Caldas

    Inicialmente se informó La Quiebra, sector El 30, pero la Alcaldía de Caldas confirmó que la explosión de pólvora se registró en vereda Salinas este martes.

    Publicado por: SoloDuque

    Vista del parque y la iglesia de Caldas, Antioquia. Foto de archivo.
    Foto utilizada para ilustrar la nota. Caldas, Antioquia. Foto: Archivo.
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    Urgente: reportan explosión en fábrica de pólvora en zona rural de Caldas

    Resumen: Una explosión en una fábrica de pólvora fue reportada este martes 10 de noviembre en Caldas. Inicialmente se informó que ocurrió en La Quiebra, sector El 30, pero la Alcaldía de Caldas confirmó que la emergencia se registró en la vereda Salinas. Noticia en desarrollo.

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    Minuto30.com .- Una grave emergencia se registró poco antes de la 1:00 de la tarde de este martes 10 de noviembre en zona rural del municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá. Una fuerte explosión al interior de una fábrica de pólvora dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas y cuantiosos daños materiales en el predio.

    Aclaración sobre la ubicación de la explosión

    De manera preliminar se había informado que la explosión ocurrió en la vereda La Quiebra, sector El 30. Sin embargo, la Alcaldía de Caldas confirmó posteriormente que la emergencia se registró en la vereda Salinas.

    Lea la actualización: ¡Confirmado! Explosión de polvorería en Salinas, Caldas, dejó dos personas fallecidas.

    El impacto de la onda explosiva y la posterior columna de humo alertaron a la comunidad campesina del área montañosa, desde donde solicitaron el apoyo inmediato de ambulancias y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caldas.

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    Saldo preliminar y respuesta de organismos de socorro

    De acuerdo con las primeras informaciones suministradas por las autoridades que arribaron al lugar, la explosión de los elementos pirotécnicos habría causado la muerte instantánea de dos personas que se encontraban en el inmueble al momento del estallido.

    Unidades de rescate, personal de gestión del riesgo y efectivos de la Policía Nacional van en camino para acordonaron el perímetro para asegurar la estructura, descartar la presencia de material inestable que pudiera generar nuevas detonaciones y verificar si hay personas lesionadas.

    Peritos de policía judicial se desplazan hacia el punto para realizar la inspección técnica a los cadáveres e iniciar las indagaciones pertinentes, las cuales determinarán si el taller contaba con los permisos reglamentarios para el almacenamiento y manipulación de pólvora.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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