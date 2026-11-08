Adolescente de 15 años permanece delicado tras sufrir broncoaspiración en piscina de Manizales

Resumen: Un adolescente de 15 años permanece en delicado estado de salud tras sufrir un episodio de broncoaspiración en la piscina del conjunto residencial Urapanes de Bella Suiza, en Manizales. Fue encontrado inconsciente por los socorristas del GER, con saturación de oxígeno del 60 %, y trasladado de urgencia al SES Hospital de Caldas, donde ingresó a la sala de reanimación. Aún no se conoce un parte médico oficial.

Un adolescente de 15 años permanece en delicado estado de salud luego de sufrir una emergencia mientras se encontraba en la piscina del conjunto residencial Urapanes de Bella Suiza, en Manizales, durante la mañana de este domingo 8 de noviembre.

De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, el menor habría presentado un episodio de broncoaspiración en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Cuando los socorristas llegaron al lugar, encontraron al adolescente inconsciente, acompañado por un salvavidas, sin respuesta a estímulos y con una grave afectación de sus funciones respiratorias. El reporte señala que su nivel de saturación de oxígeno era del 60 %.

El personal de atención prehospitalaria del Grupo Especial de Rescate (GER) realizó procedimientos para mantener despejadas sus vías respiratorias y le suministró oxígeno, mientras adelantaba el traslado de urgencia hacia un centro asistencial.

Según La Patria, el menor fue transportado con vida al SES Hospital de Caldas. A su llegada al centro asistencial, el adolescente ingresó a la sala de reanimación, donde el equipo médico inició procedimientos especializados para garantizar su respiración.

Hasta el momento no se conoce un parte médico oficial sobre la evolución del menor ni su estado actual de salud. Tampoco se han esclarecido las circunstancias en las que ocurrió la emergencia dentro de la piscina del conjunto residencial, ubicado en el sector de la Escuela de Carabineros, al occidente de Manizales.

¿Qué es la broncoaspiración?

La broncoaspiración ocurre cuando líquidos, alimentos u otras sustancias entran accidentalmente a las vías respiratorias en lugar de pasar al esófago. En escenarios como piscinas, esta situación puede presentarse cuando una persona inhala agua de manera accidental, lo que genera una obstrucción parcial o total del paso del aire hacia los pulmones.

Cuando el agua o el contenido gástrico llega a los pulmones, el cuerpo reacciona con dificultad respiratoria severa y la caída de los niveles de oxígeno en la sangre, una condición que requiere atención médica inmediata para evitar complicaciones mayores. De ahí la importancia de la reacción rápida de salvavidas y socorristas en este tipo de emergencias.

Los especialistas señalan que los primeros minutos son determinantes: mantener despejadas las vías respiratorias, suministrar oxígeno y adelantar un traslado oportuno a un centro asistencial aumentan las posibilidades de recuperación de la persona afectada.

En el caso de los menores de edad, el riesgo aumenta cuando no hay una supervisión constante de un adulto o cuando se ingieren alimentos justo antes de entrar al agua.

Recomendaciones de prevención en piscinas

Frente a este tipo de emergencias, estas son algunas recomendaciones de prevención para espacios con agua:

Vigilancia activa con niños y adolescentes: supervise a los menores a una distancia máxima de un brazo, sin distracciones como el uso del teléfono, cuando estén cerca del agua.

supervise a los menores a una distancia máxima de un brazo, sin distracciones como el uso del teléfono, cuando estén cerca del agua. Profundidad mínima de riesgo: un niño pequeño puede ahogarse en tan solo 2,5 a 5 centímetros de agua.

un niño pequeño puede ahogarse en tan solo 2,5 a 5 centímetros de agua. Barreras de seguridad: instale vallas o cercas perimetrales de al menos 1,20 metros de altura con puertas de cierre automático alrededor de piscinas privadas.

instale vallas o cercas perimetrales de al menos 1,20 metros de altura con puertas de cierre automático alrededor de piscinas privadas. Bañarse acompañado: nunca ingrese solo al mar, ríos, piscinas o lagos; hágalo siempre en zonas vigiladas por socorristas.

nunca ingrese solo al mar, ríos, piscinas o lagos; hágalo siempre en zonas vigiladas por socorristas. Evite el alcohol: no consuma bebidas alcohólicas antes o durante el baño, pues reduce el tiempo de reacción y la capacidad física.

Las autoridades locales no han entregado hasta ahora detalles adicionales sobre lo ocurrido en el conjunto Urapanes de Bella Suiza. La comunidad del sector permanece atenta a la evolución del adolescente, que sigue bajo observación médica.

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