¡Confirmado! Explosión de polvorería en Salinas, Caldas, dejó dos personas fallecidas

Resumen: La Administración Municipal de Caldas reportó dos personas fallecidas por la explosión de una polvorería en Salinas. No se reportan más lesionados. Gestión del Riesgo, Bomberos, Policía y Tránsito atendieron la emergencia.