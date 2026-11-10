¡Confirmado! Explosión de polvorería en Salinas, Caldas, dejó dos personas fallecidas

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Resumen: La Administración Municipal de Caldas reportó dos personas fallecidas por la explosión de una polvorería en Salinas. No se reportan más lesionados. Gestión del Riesgo, Bomberos, Policía y Tránsito atendieron la emergencia.
La Administración Municipal de Caldas emitió un balance oficial sobre la grave emergencia registrada en la zona rural de la localidad, confirmando el fallecimiento de dos personas como consecuencia de la explosión al interior de una polvorería en la vereda Salinas, al sur del Valle de Aburrá.
De acuerdo con el reporte consolidado por los organismos de socorro, hasta el momento no se registran más personas lesionadas en el predio donde ocurrió el estallido.
Despliegue y atención interinstitucional en la vereda Salinas
Tras la alerta ciudadana provocada por el estruendo, las autoridades locales activaron los protocolos de emergencia para asegurar el sector y evaluar los daños materiales. La contingencia fue atendida de manera articulada por:
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La Unidad de Gestión del Riesgo de la Administración Municipal.
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Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caldas.
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Efectivos de la Policía Nacional.Seguir canal en WhatsAppMedellín Ciudad
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Agentes de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio.
Los equipos operativos procedieron al acordonamiento del perímetro para controlar puntos calientes, evitar posibles reactivaciones de material pirotécnico residual y coordinar las labores con el personal forense.
Vocería oficial sobre la emergencia
La secretaria de Infraestructura del municipio, Alejandra Castaño Raigoza, asumió la vocería institucional respecto a las labores de inspección, remoción y apoyo técnico adelantadas en el lugar del incidente.
Las autoridades competentes continúan con la recolección de información para establecer las causas técnicas de la detonación y revisar las condiciones en las que operaba dicho taller pirotécnico en el área rural de Caldas.
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