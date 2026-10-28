Resumen: El Gobierno de Castilla-La Mancha elevó a 64 los muertos, 40 en el tren de Iryo y 24 en el AVE de Renfe, y a 58 los heridos por el choque de Urda (Toledo). Investigan una falla de señalización y un posible error humano. La línea Madrid-Andalucía sigue interrumpida.

Ascienden a 64 los muertos y a 58 los heridos por el choque de dos trenes en España

España vive una jornada de dolor tras el nuevo balance oficial del choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo, como reportó Minuto30 esta mañana: al menos 64 personas murieron y 58 resultaron heridas, según confirmó el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El presidente de esa comunidad autónoma, Emiliano García-Page, detalló en una comparecencia ante los medios que, por el momento, se han confirmado 40 fallecidos en el tren de la operadora Iryo y 24 en el AVE de Renfe. Visiblemente emocionado, advirtió que la cifra puede seguir aumentando: «La previsión es que, según los bomberos, vayan a aparecer aún más» cadáveres entre los restos de los dos convoyes.

García-Page explicó que los servicios de emergencia continúan la búsqueda de cuerpos con ayuda de perros entrenados y que «todavía están pendientes los trabajos para desescombrar» la zona y «remover los amasijos del vagón». «Lo siento muchísimo por las familias y por toda la gente», expresó, al definir el suceso como «una tragedia sin paliativos».

El AVE embistió por detrás a un Iryo que estaba detenido

El siniestro se registró hacia las 8:53 de la mañana (hora de España), cerca de la estación de la localidad de Urda, en el corredor de alta velocidad que une Madrid con Andalucía. De acuerdo con la agencia EFE, el AVE de Renfe, con 378 pasajeros a bordo, circulaba hacia Sevilla cuando embistió al tren de Iryo, en el que viajaban 174 personas, incluido un bebé, y que al parecer se encontraba detenido en la vía.

Según fuentes del Ministerio de Transporte, el impacto provocó el descarrilamiento de dos vagones del Iryo y su caída por un terraplén. Imágenes del lugar muestran varios coches volcados y destrozados junto a la vía, mientras los equipos de rescate siguen trabajando entre los restos en busca de sobrevivientes y de cuerpos.

Investigan un posible error humano tras una falla en la señalización

Las primeras hipótesis, citadas por RTVE a partir de fuentes del Gobierno español, apuntan a una avería del sistema principal de señalización y protección, conocido como LZB, que habría dejado la circulación del tramo en manos de un sistema alternativo con menor supervisión de la velocidad. Según esas fuentes, al fallar el sistema de seguridad se detuvieron unos seis trenes en la zona; luego se les ordenó arrancar, pero el Iryo no pudo hacerlo, y un operario del centro de control habría dado por error la orden de continuar al tren de Renfe.

El vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José María Goicolea, señaló a RTVE que «con todas las reservas, todo apunta a un error humano», aunque insistió en que aún son especulaciones. Las causas exactas del choque no están establecidas y deberán ser contrastadas en la investigación, por lo que estas hipótesis no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidades.

Línea suspendida entre Madrid y Andalucía

Todo el tráfico ferroviario de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó suspendido y las autoridades pidieron a los viajeros con tiquete para ese recorrido que no acudan a las estaciones. Hasta el lugar se desplazaron numerosos medios terrestres y aéreos de emergencia, incluida una unidad militar especializada, para auxiliar a las víctimas, que son trasladadas a varios hospitales. Los trabajos de rescate continúan y las autoridades advierten que el balance puede variar en las próximas horas.

La estación de Santa Justa de Sevilla, donde tenían prevista la llegada los trenes accidentados, registra largas esperas de pasajeros, lo mismo que la de Atocha en Madrid. Iryo, una de las dos operadoras involucradas, anunció la cancelación de sus trenes entre Madrid y el sur de España.

Esta es la segunda tragedia ferroviaria de alta velocidad que golpea a España en lo que va del año. En enero, el choque de dos trenes en Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejó 39 muertos y más de 120 heridos.

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