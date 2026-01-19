Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un choque entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, España, dejó 39 muertos y más de 120 heridos. Las causas del accidente aún son investigadas.

Van 39 muertos y más de 120 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España

A primera hora de este lunes 19 de enero, las autoridades confirmaron la muerte de 39 personas, una cifra que inicialmente era de 21 fallecidos, según informó el Ministerio del Interior.

La tragedia ferroviaria en España ocurrida en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejó un saldo que aumentó dramáticamente durante la noche.

La catástrofe también dejó al menos 123 personas heridas, de las cuales cinco permanecen en estado muy grave y 24 más presentan lesiones de gravedad.

Los afectados fueron trasladados a centros asistenciales de Córdoba y Andújar, mientras que los servicios de emergencia confirmaron que todas las víctimas fueron evacuadas de la zona del accidente.

El siniestro ocurrió hacia las 7:40 de la noche del domingo, cuando un tren de alta velocidad del operador privado Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, descarriló a la entrada de la estación de Adamuz e invadió la vía contigua.

Apenas segundos después, un tren Alvia de Renfe que se desplazaba desde Madrid hacia Huelva colisionó violentamente contra varios de los vagones descarrilados.

El impacto fue de tal magnitud que los primeros coches del tren Madrid–Huelva salieron despedidos fuera de la vía. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron vagones inclinados, completamente fuera de los rieles, mientras decenas de ambulancias y equipos de rescate trabajaban durante la noche.

La Unidad Militar de Emergencias fue desplegada para apoyar las labores de rescate y se instaló un hospital de campaña en las inmediaciones del lugar. Pasajeros describieron escenas de pánico, vidrios rotos y personas heridas dentro de los vagones.

Las causas del descarrilamiento aún no han sido determinadas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el hecho como “tremendamente extraño”, teniendo en cuenta que el tren siniestrado era relativamente nuevo y que la infraestructura había sido renovada recientemente.

Las investigaciones preliminares indican que pasaron cerca de 20 segundos entre el descarrilamiento y la colisión.

Ante la magnitud del desastre, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto oficial y canceló su agenda para seguir de cerca la emergencia.

Las líneas de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanecen suspendidas mientras avanzan las investigaciones y se restablece la seguridad ferroviaria.

