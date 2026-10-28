Tragedia en España: choque de trenes en Toledo deja al menos 46 muertos, según reportes

Resumen: Un AVE de Renfe y un tren Iryo chocaron en Toledo. Reportes que citan a Protección Civil señalan al menos 46 fallecidos. Renfe activó asistencia a víctimas y se suspendió la circulación hacia Andalucía.

Una tragedia ferroviaria sacude a España este miércoles 28 de octubre. Un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo colisionaron en la provincia de Toledo, entre Los Yébenes y Urda, en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. Los primeros reportes difundidos por medios españoles, que citan a Protección Civil, hablan de al menos 46 personas fallecidas, mientras continúan las labores de rescate y atención a los heridos.

El balance es preliminar y puede cambiar conforme avanza la intervención de los equipos de emergencia. Renfe confirmó en un comunicado que hay personas fallecidas y heridas, aunque no precisó una cifra. La compañía señaló que sus profesionales están centrados en la atención a las víctimas y sus familias y en establecer el alcance de los daños personales.

El accidente de Renfe e Iryo paralizó un corredor de alta velocidad

De acuerdo con la información de los servicios de emergencia recogida por Europa Press, el siniestro se registró hacia las 8:54 de la mañana, hora de España. Adif situó la colisión en el punto kilométrico 118, en el tramo comprendido entre Mora y Orgaz y Urda. Las primeras informaciones señalan que se trató de un alcance entre los dos trenes.

Renfe explicó que el AVE que había partido de Madrid Puerta de Atocha a las 8:00 de la mañana, con llegada prevista a Sevilla Santa Justa a las 10:39, sufrió el accidente con un tren de Iryo. La circulación quedó interrumpida entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía, una de las principales conexiones ferroviarias de pasajeros del país.

Los reportes iniciales apuntan a que el AVE habría alcanzado por detrás al otro convoy, provocando el descarrilamiento de vagones. Sin embargo, las causas del choque no están establecidas. Las hipótesis sobre lo ocurrido deberán ser contrastadas en la investigación y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidades.

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Gabinete de crisis y asistencia a las familias

La operadora ferroviaria activó su gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares. También habilitó el teléfono 900 10 10 20 para atender a víctimas y familiares. Renfe pidió evitar llamadas a esa línea para gestiones ajenas a la emergencia, con el propósito de reservarla para las personas afectadas.

La empresa informó que los equipos de seguridad y atención a viajeros trabajan con los servicios de emergencia, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Asimismo, agradeció el apoyo de los trabajadores ferroviarios, los cuerpos de seguridad y quienes colaboran en el lugar del accidente.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó a las 9:15 de la mañana el Plan Territorial de Emergencia, conocido como PLATECAM, para la provincia de Toledo. Posteriormente, a las 10:30, elevó la respuesta a la Situación Operativa 2, tras solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias.

En la zona se desplegaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Toledo y Ciudad Real, voluntarios de Protección Civil y personal sanitario. El dispositivo incluye un puesto médico avanzado para clasificar a los afectados según la gravedad de sus lesiones, brindarles la primera atención y organizar los traslados a hospitales.

Atención en estaciones y cambios de billetes

Los servicios de emergencia también informaron de dispositivos de atención a familiares en las estaciones de Atocha, en Madrid; Santa Justa, en Sevilla; y Córdoba, además de un punto habilitado en Urda. Se trata de espacios destinados a acompañar a los afectados mientras continúa la respuesta al siniestro.

Para los viajeros cuyos desplazamientos resultaron afectados por la interrupción del corredor, Renfe habilitó cambios y anulaciones de billetes. La compañía indicó que mantendrá actualizada la información conforme disponga de nuevos datos y pueda precisar el alcance del accidente.

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