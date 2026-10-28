Iryo cancela sus trenes de Madrid al sur de España tras la tragedia en Toledo

Resumen: Iryo mantiene cancelados sus servicios Madrid-Corredor Sur tras el accidente de Urda. La compañía habilitó cambios y anulaciones gratuitas, atención a familiares y protocolos de emergencia, sin anunciar una hora de restablecimiento.

Iryo canceló sus servicios desde Madrid-Puerta de Atocha hacia el Corredor Sur tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo. La compañía mantiene esa medida en su actualización más reciente y señala que todavía no tiene una previsión para restablecer la circulación. El anuncio afecta a los viajeros que tenían previsto salir de la capital española hacia Andalucía en sus trenes de alta velocidad.

La operadora confirmó que el convoy involucrado es el servicio 6076, que cubría el trayecto Madrid-Sevilla. En su primer comunicado informó sobre la activación de los protocolos de emergencia y la colaboración con las autoridades competentes. Posteriormente amplió los detalles sobre el viaje, la atención a las personas afectadas y las medidas para los pasajeros cuyos desplazamientos quedaron interrumpidos.

Iryo mantiene cancelaciones y anuncia cambios y anulaciones gratuitas

En su actualización, la empresa reiteró que todos sus servicios con origen en Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur habían sido cancelados, sin una previsión de restablecimiento de la circulación. Además, informó de que habilitó cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros y las personas afectadas por la emergencia.

Ese anuncio corresponde a la información difundida por la compañía durante la jornada y no establece una hora de reapertura de la línea. Los viajeros deben consultar los avisos de su operadora para conocer las condiciones aplicables a su desplazamiento y las novedades sobre el servicio. El comunicado tampoco presenta un calendario de recuperación ni fija una fecha alternativa para los viajes cancelados.

La interrupción se produce en uno de los corredores ferroviarios que conectan Madrid con el sur de España. El accidente también involucró a un tren de Renfe y obligó a desplegar equipos de emergencia en la provincia de Toledo. La respuesta al siniestro y la atención a las personas afectadas continúan siendo el centro de las comunicaciones de ambas compañías.

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Lo que explicó la compañía sobre el tren 6076

Según la información disponible para Iryo al emitir su actualización, el tren salió de su estación de origen a las 7:54 de la mañana, hora de España. A bordo viajaban 147 pasajeros, tres tripulantes, un barista y una maquinista. La empresa situó el accidente a la altura de Urda, en el punto kilométrico 118.

La compañía señaló que a las 8:48 el servicio recibió un golpe en la parte trasera por parte de un tren de la serie 103 de Renfe. Aclaró que las causas aún se desconocían. Esa descripción corresponde a la versión entregada por la operadora y no constituye una conclusión de la investigación ni una determinación de responsabilidades sobre lo ocurrido.

Asistencia a pasajeros y familiares

Iryo indicó que está colaborando con Adif, Renfe y las autoridades competentes para esclarecer las causas y gestionar la situación. También expresó su pesar por el accidente y señaló que su prioridad son las personas afectadas, con el equipo de la empresa dedicado a la atención de la emergencia.

Para acompañar a los pasajeros y a sus familiares, la compañía habilitó el teléfono 900 001 403. Este canal se suma a las actuaciones desplegadas por los servicios de emergencia y a la información que la operadora se comprometió a seguir divulgando a través de sus medios habituales.

El comunicado de Iryo no precisa una cifra de víctimas. Por esa razón, esta información se concentra en las cancelaciones, la asistencia y los datos del servicio que la compañía confirmó. Los balances de fallecidos y heridos deben leerse con la fecha y la atribución correspondientes.

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Comunicado de Iryo