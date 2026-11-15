Resumen: Un bus con presuntos estudiantes y acompañantes cayó por un abismo el sábado 14 de noviembre en la vía San Calixto-Teorama, en el Catatumbo. La Alcaldía de San Calixto elevó a 17 los lesionados (la cifra inicial era 16). Cinco fueron remitidos en estado delicado a Ocaña, según la administración municipal. Las causas siguen en verificación.

Asciende a 17 el número de heridos por la caída de un bus con estudiantes a un abismo en Norte de Santander

Asciende a 17 el número de lesionados, según la Alcaldía de San Calixto, por el accidente de un bus que, según los reportes, transportaba a estudiantes y acompañantes y que cayó por un abismo en la tarde del sábado 14 de noviembre de 2026, en la vía que comunica a San Calixto y Teorama, en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Los reportes iniciales de los organismos de socorro hablaban de 16 heridos.

Qué se sabe del accidente

De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, el vehículo se movilizaba por el corredor vial que une a San Calixto con Teorama y Ocaña cuando se salió de la carretera y rodó por una pendiente. En el bus viajaban jóvenes y menores de edad que, según los reportes, participaban en una actividad académica, junto con algunos padres de familia y acompañantes.

Varios de los ocupantes pertenecerían al colegio Cayetano Franco Pinzón, del municipio de San Calixto, según informaron la administración municipal y distintos medios nacionales y regionales. Una de las versiones iniciales hablaba de estudiantes de otra institución, pero la información de la Alcaldía y de la mayoría de los reportes apunta a ese colegio.

Los primeros reportes de los organismos de socorro, conocidos la noche del sábado, hablaban de 16 heridos. Con el paso de las horas, la Alcaldía de San Calixto actualizó la cifra en un comunicado y habló de 17 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad.

El rescate, con ayuda de la comunidad

Habitantes de la zona y conductores que pasaban por el lugar fueron los primeros en llegar. Según videos grabados por testigos y descritos por medios como El Tiempo, los pobladores bajaron por la pendiente hasta donde quedó el bus y formaron cadenas humanas para ayudar a salir a los jóvenes que podían caminar.

Después llegaron ambulancias desde San Calixto y Teorama, además de personal de la Defensa Civil y otros organismos de socorro. La Alcaldía señaló que el rescate fue difícil por lo pronunciado del abismo. Algunos medios, como La FM, reportaron que la caída fue de por lo menos 50 metros.

Dónde están los heridos

Los lesionados fueron llevados a centros asistenciales de la región. Según La FM, reciben atención en el centro de salud de Teorama y otros fueron remitidos al Hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, donde se valora su estado.

Según lo informado por la Alcaldía a El Espectador, entre los heridos hay personas en estado delicado por traumas craneoencefálicos y toracoabdominales, que fueron trasladadas a Ocaña, mientras otras fueron atendidas por fracturas y lesiones en centros locales. La administración municipal indicó que mantiene comunicación con las entidades de salud para acompañar a los afectados y a sus familias.

Hasta el momento, los reportes consultados no hablan de personas fallecidas, aunque las cifras corresponden a balances preliminares y pueden cambiar a medida que las autoridades de salud actualicen el estado de los pacientes.

Causas, en verificación

Las circunstancias del accidente siguen en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes. La Alcaldía no ha precisado si el bus presentó fallas mecánicas o si hubo otro factor. También se desconoce, según los reportes, el detalle completo de quiénes iban a bordo y en qué condición se encuentra cada uno.

Habitantes de la zona advirtieron a medios que la vía entre San Calixto y Teorama presenta condiciones difíciles y que el pronunciado abismo representa un riesgo diario para los vehículos que transitan por el corredor. Pidieron intervención para tener una conexión más segura entre los dos municipios.

Una zona de difícil acceso

El Catatumbo es una región montañosa, con carreteras estrechas y de difícil conectividad, lo que complicó las primeras labores de atención y la consolidación de las cifras. La Alcaldía de San Calixto informó que mantiene comunicación con los organismos de salud.

La administración municipal envió un mensaje de solidaridad a las familias y elevó oraciones por la pronta recuperación de los heridos. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un nuevo balance sobre el estado de salud de los lesionados y den a conocer los resultados de las indagaciones técnicas sobre el siniestro.

Las familias de los estudiantes esperaron información en medio de la angustia durante las primeras horas, mientras se confirmaba la identidad y el estado de los ocupantes del bus. Minuto30 seguirá atento a los nuevos reportes oficiales sobre este caso.