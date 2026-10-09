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Resumen: Las lluvias de este viernes provocaron la caída de varios árboles en Medellín, con afectaciones en la carrera 65 y el sector de Guayabal.

¡Árboles al piso en Medellín! Lluvias provocan caídas en varios sectores de la ciudad

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este viernes 9 de octubre provocaron la caída de varios árboles en diferentes sectores de Medellín, generando afectaciones en la movilidad y alertas para los conductores que transitan por las zonas impactadas.

Uno de los reportes se presentó en el sector de Cristo Rey, donde se informó sobre la caída de un árbol y un poste en la avenida Guayabal.

Las emergencias por árboles caídos también afectaron la carrera 65. A la altura de la Terminal del Sur, la caída de un árbol ocasionó movilidad reducida, por lo que se recomendó a los conductores tomar vías alternas y transitar con precaución.

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Estas situaciones se presentaron en medio de un episodio de lluvias fuertes y actividad eléctrica en Medellín. De acuerdo con el reporte del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), durante el evento se detectaron nueve rayos.

Las precipitaciones también ocasionaron otras complicaciones viales. En la avenida 80, a la altura de la Loma de Los Bernal, se reportó el cierre de la vía en sentido norte-sur por encharcamiento.

Por otra parte, debido a un accidente de tránsito externo, la línea T del tranvía operaba temporalmente entre las estaciones Miraflores y Oriente.

Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a los reportes de movilidad, evitar los puntos afectados y conducir con precaución mientras continúan las condiciones de lluvia en la capital antioqueña.

‼️ A esta hora se registran fuertes lluvias en Medellín. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad Las quebradas La Presidenta y La Guayabala se encuentran en nivel rojo. También se reporta caída de árboles en algunos sectores de Belén y Guayabal. No hay personas heridas.

Nuestro equipo ya se encuentra en los sitios afectados. Tenemos cierres viales en Monterrey y en la avenida 80 con la Loma de los Bernal. Además, estamos evaluando la situación en la calle 6 Sur con Guayabal.

Tomar vías alternas. Estamos al frente de la situación con los equipos de @AlcaldiadeMed, @DAGRDMedellin y #BomberosMedellín, atentos a cualquier emergencia. Reporten cualquier novedad a la línea 123. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 9, 2026

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