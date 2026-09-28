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    ¡Medellín y el Valle de Aburrá bajo agua! Árboles caídos, vías inundadas y trancones este lunes

    Las lluvias de la madrugada inundaron vías en Niquía, tumbaron árboles y tienen la ciudad con trancones en la 33, la Regional y Autopista Norte

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Medellín y el Valle de Aburrá bajo agua! Árboles caídos, vías inundadas y trancones este lunes
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ¡Medellín y el Valle de Aburrá bajo agua! Árboles caídos, vías inundadas y trancones este lunes

    Resumen: Las lluvias de este lunes en Medellín y el Valle de Aburrá causan inundaciones en Niquía, cierre en calle 56A con 39 y congestión en avenida 33 y Autopista Norte.

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    Las lluvias registradas en las últimas horas de este lunes 28 de septiembre en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá generan dificultades en materia de movilidad. Las precipitaciones de la madrugada de hoy lunes se extendieron a su área metropolitana y a otros municipios del departamento.

    En los alrededores de la estación Niquía del Metro de Medellín, en el municipio de Bello, se reportan inundaciones en la vía que afectan el flujo vehicular. La avenida 33, sentido oriente-occidente, es otra de las vías donde ciudadanos reportan alta congestión debido a las precipitaciones.

    Según reportó la Secretaría de Movilidad de Medellín, la caída de un árbol causó el cierre de la calle 56A con carrera 39, en la comuna La Candelaria, centro de la ciudad. Las autoridades solicitan tomar vías alternas y transitar con precaución.

    El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd, informó cuatro casos por desplome de árbol en vía pública, sin personas lesionadas, además de encharcamientos e inundaciones en calles del noroccidente de la ciudad.

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    En la Avenida Regional, a la altura del Puente del Mico, en el norte, hay congestión vehicular debido a un siniestro sobre la vía. Asimismo, en la Autopista Norte, a la altura de Bello y en sentido norte-sur a la altura de la estación de servicio de Zenú, se registran choques entre automotores que generan dificultades en el tráfico.

    De acuerdo con el pronóstico del Siata, las lluvias podrían continuar durante el resto de la mañana. El más reciente reporte indica acumulados máximos de 2 mm en Medellín y Bello, de 1 mm en Copacabana y de alrededor de 4 mm en Girardota. Si bien el agua es necesaria para compensar la baja de niveles de los embalses por el fenómeno de El Niño, se reportan accidentes y caos en la movilidad.

    Las autoridades recomiendan conducir con precaución, reducir la velocidad, mantener distancia segura, encender las luces y estar atento a los reportes en redes sociales.

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