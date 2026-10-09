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¿Reconoce los tatuajes? Este hombre se encuentra sin identificar en Medicina Legal

Quienes tengan información pueden acercarse a la carrera 7 No. 10-01

Publicado por: Juan Manuel

1 CUERPO MORGUE
¿Reconoce los tatuajes? Este hombre se encuentra sin identificar en Medicina Legal

Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Córdoba – Unidad Básica de Montería, se encuentra un cuerpo de sexo masculino en condición de no identificado, ingresado el 30 de septiembre de 2026.

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En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Córdoba – Unidad Básica de Montería, se encuentra un cuerpo de sexo masculino en condición de no identificado, ingresado el 30 de septiembre de 2026.

El cuerpo fue hallado en la vereda La Esmeralda, planchón Puerto Wilches, en el municipio de Cereté, Córdoba. Hasta la fecha, ningún familiar se ha presentado para reconocerlo.

Por ello, se invita a la comunidad a identificar las prendas de vestir y características particulares del cuerpo. Quienes tengan información pueden acercarse a la carrera 7 No. 10-01, esquina del barrio Buenavista, en Montería, o comunicarse al 6045012420, extensiones 33107, 33000 y 33002, o al celular 3174342517.

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