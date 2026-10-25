Resumen: Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, rompió el silencio sobre la salud de la presentadora: aseguró que está en contacto permanente con la familia y pidió oraciones por su recuperación. Bozzo permanece hospitalizada en Ciudad de México y aún no hay parte médico oficial.

¡Angustia por Laura Bozzo! Su expareja Cristian Zuárez rompió el silencio y pidió oraciones por su salud

El cantante argentino Cristian Zuárez, expareja de la presentadora peruana Laura Bozzo, rompió el silencio sobre el delicado estado de salud que atraviesa la conductora y aprovechó para hacer un llamado a sus seguidores: pidió oraciones por su pronta recuperación.

Desde hace varias semanas, los fanáticos de la recordada «Señorita Laura» siguen con preocupación las versiones que circulan sobre su salud, luego de que trascendiera que permanece hospitalizada en un centro médico de Ciudad de México bajo atención especializada.

En una entrevista con el programa Desvelados, de América TV, Zuárez aseguró que se mantiene pendiente de la evolución de la mujer con la que compartió casi dos décadas de su vida y reveló que conserva una comunicación constante con su círculo más íntimo.

«Estoy al tanto desde el primer momento, estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra», afirmó el artista, refiriéndose a Alejandra de la Fuente, la hija menor de la presentadora, con quien ha podido hablar para conocer de cerca cómo avanza su proceso de recuperación.

Aunque su relación sentimental terminó hace casi diez años, el argentino dejó claro que todavía los une una gran amistad y que, con el respeto que le merece su actual pareja, no ha dejado de preocuparse por la comunicadora.

«Hoy te puedo decir que estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación», agregó visiblemente afectado, antes de insistir en que «lo más importante es que todo el público de Laura rece muchísimo por ella, por su bienestar y para que salga adelante».

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El gesto que le salvó la vida

En la misma conversación, Cristian Zuárez destacó la rápida reacción de Aarón, el asistente de seguridad personal de Laura Bozzo, quien tomó la decisión de trasladarla de inmediato al hospital público más cercano cuando su salud se complicó.

Según el cantante, esa intervención fue clave para que la presentadora recibiera atención médica oportuna y su condición no se agravara mientras permanecía en casa.

«Me quito el sombrero por Aarón, que es la seguridad de Laura. Gracias a él puede decirse que Laura está con vida, porque fue el que tomó la iniciativa de llevarla a un hospital público», comentó emocionado.

¿Qué se sabe del estado de salud de Laura Bozzo?

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, la presentadora de 75 años fue intervenida de urgencia en Acapulco, Guerrero, por una complicación gástrica y posteriormente fue trasladada a la capital mexicana, donde permanece internada en el Hospital General de México.

Distintos medios han señalado que Bozzo estaría en la unidad de cuidados intensivos, intubada y enfrentando varias complicaciones, entre ellas un cuadro de sepsis y neumonía. Sin embargo, hasta el momento no existe un parte médico oficial del hospital ni de la familia que confirme esos diagnósticos, por lo que la información debe tomarse con cautela.

Días atrás, su asistente y portavoz, Aarón Guerrero, había asegurado que la conductora se encontraba «delicada, pero estable» y pidió calma ante los rumores que incluso llegaron a especular con su muerte.

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Una figura querida de la televisión

Laura Bozzo es una de las conductoras más reconocidas de la televisión en español. Nació en Perú y se hizo famosa internacionalmente con programas de corte social y polémico como Laura en América, con el que marcó época en la televisión latina.

En los últimos años ha seguido activa en la farándula: participó en el reality español Gran Hermano VIP y ha sido noticia tanto por sus proyectos como por sus problemas de salud.

Por ahora, su familia y su entorno más cercano se mantienen pendientes de su evolución, mientras miles de seguidores en toda Latinoamérica, incluida Colombia, le envían mensajes de apoyo y se suman a la petición de su expareja: rezar por la pronta recuperación de la «Señorita Laura».