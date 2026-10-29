Resumen: La Policía capturó en Medellín a alias Dimax, expulsado de Panamá, con una condena de 500 meses de prisión. Aquí los detalles.

Alias Dimax, el condenado que habría fingido ser indígena para no pisar la cárcel, cayó en Medellín

Alias Dimax, señalado cabecilla de una estructura criminal del Valle del Cauca, fue capturado en Medellín luego de ser expulsado de Panamá por ingresar de forma irregular a ese país. Se trata de Juan Carlos Vacca Castillo, quien tiene una condena vigente de 500 meses de prisión, equivalentes a más de 41 años.

La condena es por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, entre otros delitos.

La captura se hizo efectiva a su llegada al país, en un operativo de la Dijín y la Interpol, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), Migración Colombia y agencias de seguridad de Estados Unidos.

¿Qué hacía alias Dimax en Panamá?

Según las autoridades, “Dimax”, también conocido como “Dmax”, buscaba salir de Panamá con identidades suplantadas para llegar a Países Bajos o Australia.

Sobre él pesaban dos requerimientos judiciales: uno por fuga de presos, emitido el 3 de julio de 2026, y otro del 11 de septiembre para el cumplimiento de la sentencia.

Con su llegada al país, las autoridades colombianas pudieron hacer efectivos esos dos requerimientos: el de la fuga de presos y el del cumplimiento de la sentencia. Así terminó el intento del condenado por salir de Panamá hacia Europa u Oceanía con otra identidad.

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¿Cómo habría evitado la cárcel?

La Dijín señaló que Vacca Castillo habría usado la identidad de un cuñado y documentos irregulares sobre pertenencia étnica para conseguir una autorización judicial que permitiera su traslado a un centro de armonización de un resguardo indígena.

Las autoridades sostienen que el condenado nunca permaneció recluido en ese lugar. Ante las presuntas irregularidades, se compulsaron copias para que se investigue la posible responsabilidad penal y disciplinaria de los funcionarios judiciales que intervinieron en el trámite.

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¿Quién es alias Dimax?

De acuerdo con la Policía, es el líder del grupo delincuencial común organizado Los Dimax, una estructura que surgió de redes vinculadas a alias Boliqueso, narcotraficante extraditado. Las autoridades también indagan posibles contactos con alias Pipe Tuluá y personas relacionadas con el Clan del Golfo.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, afirmó que Vacca Castillo es “un objetivo de alto valor dentro del fenómeno criminal de Cali y el Valle del Cauca”.

Según el oficial, se le atribuye el direccionamiento de sicarios, la coordinación de oficinas de cobro, extorsiones, préstamos “gota a gota” y rentas del microtráfico y el narcotráfico.

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¿Por qué crímenes lo investigan?

La captura ocurre mientras avanzan las investigaciones por la muerte de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador nasa del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, asesinado el 1 de agosto en un restaurante de Florida, Valle del Cauca.

En ese ataque también murieron Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, quien ejercía como escolta, y Hamilton Daniel Dagua, comunero de otro resguardo indígena. Los investigadores analizan si el crimen fue una represalia por las denuncias sobre el presunto uso irregular de la acreditación indígena del capturado.

Vacca Castillo también es investigado por su posible relación con el homicidio de Alexander Mejía Cuéllar, funcionario del Inpec, ocurrido el 25 de julio de 2026 en la cárcel de Villahermosa, en Cali.

Por ahora, “Dimax” quedó a disposición de la autoridad judicial para cumplir su condena en un centro penitenciario de máxima seguridad, mientras continúan los procesos en su contra por fuga de presos, homicidios selectivos y economías ilícitas en el suroccidente del país.