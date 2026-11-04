Zulma Guzman seguirá a la espera: nuevas pruebas mueven el proceso que busca traerla a Colombia

Resumen: La justicia británica aplazó para el 15, 19 y 22 de marzo de 2027 las audiencias de extradición de Zulma Guzman. La defensa deberá revisar 46 páginas de nueva documentación relacionada con el caso del talio. La empresaria permanece detenida en Reino Unido, niega su participación y tiene prevista una imputación virtual en Colombia el 9 de noviembre. La extradición todavía no ha sido resuelta.

Zulma Guzman deberá esperar varios meses más para conocer el rumbo de su extradición a Colombia. La justicia británica aplazó las audiencias del proceso que se adelanta en Londres, luego de recibir nueva documentación relacionada con la investigación por el envenenamiento con talio que dejó dos niñas muertas en Bogotá.

Las diligencias fueron reprogramadas para el 15, 19 y 22 de marzo de 2027. El cambio permitirá que la defensa examine un documento de 46 páginas remitido desde Colombia, con información sobre los hallazgos incorporados al expediente.

La decisión no significa que la extradición haya sido aprobada o negada. Por ahora, el trámite sigue abierto ante la Corte de Magistrados de Westminster y la empresaria continuará detenida en el Reino Unido mientras se resuelve la solicitud colombiana.

La audiencia había comenzado el 2 de noviembre. En esa jornada también se conoció que la Fiscalía colombiana programó para el 9 de noviembre una audiencia virtual de imputación de cargos, otra actuación que forma parte del proceso por la muerte de las menores.

Lea también: Extradición de Zulma Guzmán podría irse hasta 2027: Fiscalía la imputará el 9 de noviembre

Las pruebas que deberán revisar antes de continuar

El nuevo material está relacionado con los hallazgos en un casillero del Club El Nogal, en Bogotá, atribuido a la investigada. Noticias RCN, que había revelado esos hallazgos, informó que el documento fue aceptado dentro del procedimiento británico.

Según la información conocida sobre la investigación, en ese espacio se encontraron restos de talio. Ese elemento se suma a los análisis químicos de los alimentos, los registros de mensajería y los testimonios con los que las autoridades colombianas buscan reconstruir lo ocurrido.

El aplazamiento dará tiempo para estudiar la documentación antes de retomar las diligencias. La incorporación de pruebas no equivale a una condena: su alcance deberá discutirse dentro de las actuaciones judiciales y con intervención de la defensa.

Zulma Guzman permanece recluida en la prisión de mujeres HMP Bronzefield. Además de las sesiones de marzo, está prevista una comparecencia por videollamada el 4 de diciembre para revisar la continuidad de su detención, que está vinculada al trámite de extradición.

Otro de los puntos bajo discusión son las condiciones que tendría una eventual reclusión en Colombia. La representación de los intereses colombianos ante la justicia británica planteó que el pabellón 9 de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, cuenta con condiciones para recibirla.

Esa posición se apoya en un informe penitenciario que menciona vigilancia permanente y atención médica y psicológica. La defensa ha cuestionado esas garantías por la situación de hacinamiento del sistema carcelario colombiano. La salud mental de la empresaria también hace parte de los aspectos que serán evaluados.

Lea también: «Los vamos a encontrar»: la advertencia de De La Espriella tras el atentado en El Patía

El caso que originó la solicitud de extradición

La investigación se remonta a abril de 2025, cuando un paquete con frambuesas llegó a una vivienda del norte de Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, los alimentos estaban contaminados con talio y su consumo provocó la intoxicación de varias personas, entre ellas las dos niñas que fallecieron.

El ente investigador atribuye a la empresaria el envío de la encomienda y sostiene que el compuesto fue añadido de manera intencional. También ha mencionado otros posibles envíos dentro de una investigación que comprende a seis personas presuntamente intoxicadas.

La investigada ha negado su participación y sostiene que demostrará su inocencia. Su responsabilidad no está definida por una sentencia y las acusaciones deberán ser debatidas ante los tribunales.

Con la nueva programación, el proceso de Zulma Guzman mantiene dos escenarios: en Colombia está prevista la imputación virtual y en el Reino Unido continúa pendiente la decisión sobre su entrega. Las jornadas de marzo serán para retomar la discusión judicial de la extradición, no una fecha confirmada para su llegada al país.