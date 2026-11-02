Extradición de Zulma Guzmán podría irse hasta 2027: Fiscalía la imputará el 9 de noviembre

Resumen: El inicio de la audiencia de extradición de Zulma Guzmán en Londres se frenó por la imputación que la Fiscalía colombiana programó para el 9 de noviembre. El juez decidirá este martes si el proceso continúa esta semana o se aplaza hasta abril o mayo de 2027.

La primera audiencia del proceso de extradición de Zulma Guzmán Castro, la empresaria señalada del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos niñas en Bogotá, se frenó este lunes 2 de noviembre en Londres y podría aplazarse hasta abril o mayo de 2027, por un cruce judicial con la audiencia de imputación que la Fiscalía General de la Nación programó en Colombia.

La información se conoció durante el inicio de la diligencia de extradición que se adelanta ante un tribunal de magistrados de Westminster, en la capital británica. Allí, las autoridades judiciales colombianas notificaron a la justicia del Reino Unido que la empresaria será imputada el próximo 9 de noviembre, una actuación que, según advirtió el juez del caso, podría tener implicaciones directas en el procedimiento que se lleva a cabo en territorio británico.

De acuerdo con el reporte desde Londres, la notificación fue recibida este mismo lunes por el juez, la defensa de Guzmán Castro, la Fiscalía británica y la propia empresaria. La comunicación sobre la próxima imputación llevó al despacho judicial a evaluar si existen razones para aplazar la audiencia mientras avanzan las actuaciones de las autoridades colombianas.

Este martes 3 de noviembre el juez deberá tomar una decisión clave: mantener los cuatro días de audiencia previstos inicialmente o suspender la diligencia y reprogramarla para abril o mayo del próximo año. Si se confirma el aplazamiento, la eventual entrega de la empresaria a Colombia quedaría frenada por varios meses más.

El caso de las frambuesas con talio

Zulma Guzmán, economista con estudios en el exterior, es señalada de estar detrás del envío de frambuesas contaminadas con talio al apartamento del economista Juan de Bedout, en Bogotá, en abril de 2025. El envenenamiento causó la muerte de Emilia, la hija de De Bedout, de 13 años, y de su amiga Inés; otros dos adolescentes también resultaron intoxicados.

Según la investigación, la empresaria habría sostenido una relación sentimental, que ella misma calificó de «clandestina», con el papá de una de las niñas víctimas del talio. Después del caso salió del país y llegó a ser buscada por Interpol.

La mujer permanece detenida en Londres desde diciembre de 2025, después de ser rescatada de las aguas del río Támesis. Actualmente se encuentra recluida en la prisión HMP Bronzefield, ubicada en las afueras de Ashford, en Surrey, mientras la justicia británica define si la entrega a las autoridades colombianas.

Entre los elementos probatorios que la Fiscalía ha dado a conocer está un dictamen de Medicina Legal que reveló el hallazgo de talio y etiquetas en el casillero asignado a Guzmán en el club El Nogal, en Bogotá. El ente acusador considera que cuenta con pruebas suficientes para avanzar en la judicialización de la empresaria y por eso fijó la audiencia de imputación para el 9 de noviembre, que se realizará de manera virtual.

Colombia solicitó formalmente la extradición de la empresaria para que responda ante la justicia por los delitos que se le atribuyen. El caso tiene actuaciones judiciales simultáneas en los dos países: mientras en Reino Unido se decide su eventual entrega, en Colombia la Fiscalía busca avanzar en el proceso penal en su contra.

El cruce de agendas judiciales entre los dos países tiene en vilo el proceso. Si la justicia británica decide darle prioridad a la audiencia de imputación en Colombia, la extradición quedaría suspendida y solo se retomaría en abril o mayo de 2027. En ese escenario, la empresaria seguiría recluida en la cárcel británica mientras avanza el proceso penal en su contra en territorio colombiano.

Por el contrario, si el juez decide mantener los cuatro días de audiencia previstos, la diligencia de extradición continuaría esta misma semana en Londres y la imputación de la Fiscalía se haría de manera virtual, con la empresaria todavía en Reino Unido.

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