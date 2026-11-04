Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella condenó con contundencia el atentado con una volqueta cargada de explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de El Estrecho, en El Patía, Cauca, que dejó un ciudadano muerto y dos mujeres heridas. El jefe de Estado advirtió a los responsables: «Los vamos a encontrar y los vamos a poner a órdenes de la justicia», y anunció el despliegue de la Fuerza Pública en la zona. Las autoridades investigan la autoría del ataque y la estructura criminal de Carlos Patiño aparece en materia de investigación.

«Los vamos a encontrar»: la advertencia de De La Espriella tras el atentado en El Patía

El presidente Abelardo De La Espriella condenó «con toda contundencia» el atentado terrorista perpetrado este miércoles 4 de noviembre de 2026 contra la subestación de Policía del corregimiento de El Estrecho, en El Patía, en el sur del Cauca, donde un vehículo cargado con explosivos dejó un ciudadano muerto y dos mujeres heridas.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado lamentó «profundamente la muerte de un ciudadano inocente y las lesiones sufridas por dos mujeres, así como el dolor que este atentado causa a sus familias». El ataque, registrado hacia las 11:00 de la mañana sobre la vía Panamericana, sembró el pánico en este corredor que comunica a Popayán con Pasto y obligó al cierre temporal de la carretera.

«A los responsables de este aberrante acto terrorista les advierto: LOS VAMOS A ENCONTRAR, LOS VAMOS A PERSEGUIR Y LOS VAMOS A CAPTURAR», escribió De La Espriella, quien informó que dispuso «el despliegue de todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública» para identificar a los autores del ataque y llevarlos ante la justicia.

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«No habrá refugio ni impunidad»: el mensaje de De La Espriella a los terroristas

«¡QUE NO SE EQUIVOQUEN! No van a intimidar a nuestros policías, no van a doblegar a las comunidades y no van a someter al Cauca mediante el terrorismo», agregó el mandatario, quien aseguró que a quienes pretenden «sembrar muerte con explosivos» se les responderá «con toda la capacidad del Estado y el imperio de la ley».

«NO HABRÁ REFUGIO NI IMPUNIDAD PARA LOS TERRORISTAS. Los vamos a enfrentar hasta recuperar la tranquilidad de nuestra gente», remató el presidente en su mensaje, que cierra con sus ya conocidas frases: «¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!».

El pronunciamiento de De La Espriella se dio en medio de la escalada de violencia que golpea al sur del Cauca. Según las autoridades, el vehículo usado en el atentado, una volqueta que habría sido hurtada en el municipio de Timbío, fue activado a unos 100 metros de la subestación de Policía, justo frente a varios establecimientos comerciales, luego de que los controles de la Fuerza Pública frustraran su llegada al objetivo.

La onda expansiva dañó viviendas, locales comerciales y vehículos del sector, y la explosión generó pánico entre habitantes y conductores. Tras la detonación, unidades del Ejército Nacional y de la Policía aseguraron el perímetro sobre la Panamericana, mientras los organismos de socorro atendían a los afectados y las autoridades recomendaban evitar el tránsito por el tramo.

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Un barbero de 20 años, la víctima que enluta a El Estrecho

La víctima mortal fue un joven barbero de 20 años que trabajaba frente al lugar de la explosión y que, según Diana Murillo, subsecretaria de Paz y Gobernanza de la Gobernación del Cauca, sostenía a dos adultos mayores y a una hermana menor de apenas 5 años. Versiones de la comunidad indican que el joven salió de su casa tras la primera explosión y fue alcanzado por una segunda detonación.

Las dos heridas son mujeres adultas mayores, remitidas de gravedad al hospital del municipio de El Bordo. En un primer balance, el alcalde de Patía, John Jairo Fuentes, había reportado tres personas lesionadas.

«Estos atentados ya no están en contra de la Fuerza Pública, sino que hoy están atentando en contra de nuestras comunidades», denunció la funcionaria, quien reclamó un consejo de seguridad ampliado y una mayor presencia del Gobierno nacional en el territorio. Sobre los autores, señaló que en la zona hace presencia la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, pero aclaró que la autoría está en materia de investigación; las autoridades no han confirmado responsables y evalúan ofrecer una recompensa por ellos.

El Estrecho es blanco reiterado de los grupos armados: hace menos de un mes, un ataque con drones contra la base militar del Ejército en esa misma localidad dejó tres uniformados heridos.

Este fue el trino con el que el presidente De La Espriella reaccionó al atentado: