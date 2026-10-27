Yulitza Orozco: la supuesta relación oculta que salió a relucir tras su crimen

Resumen: Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Luis Alfonso Muñoz Garzón, señalado por el crimen de Yulitza Orozco en La Ceja. La Fiscalía plantea que habría existido una relación sentimental que la víctima quería revelar. El procesado no aceptó cargos por feminicidio agravado y porte de armas; un revólver incautado será analizado para establecer si estuvo relacionado con el ataque.

El caso de Yulitza Orozco, la mujer trans asesinada en zona rural de La Ceja, Antioquia, tuvo un nuevo avance judicial. En las audiencias contra el hombre señalado como presunto responsable salió a relucir una relación sentimental que, según la hipótesis de la investigación, se habría mantenido en secreto y que la víctima quería hacer pública.

Ese es uno de los elementos que rodean el proceso contra Luis Alfonso Muñoz Garzón, de 57 años, a quien un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario. La decisión corresponde a una detención preventiva dentro del proceso y no debe confundirse con una sentencia condenatoria.

¿Qué se sabe de la relación con Yulitza Orozco?

De acuerdo con la información publicada por MiOriente sobre las audiencias, la Fiscalía planteó que el procesado habría decidido atacar a la víctima después de que ella le manifestara su intención de revelar el vínculo que presuntamente sostenían. Se trata de la versión presentada por el ente investigador, no de un hecho establecido mediante una condena.

El reporte también recoge la versión de familiares y amigos, según la cual el señalado tenía esposa y la víctima quería contarle sobre esa relación. Este componente hace parte de los señalamientos que acompañan el caso y deberá ser valorado dentro del proceso judicial, junto con los demás elementos recaudados por los investigadores.

Lea también: Estos son los desvíos por las obras en la glorieta de la calle 50 Sur, en Mayorca

La hipótesis sobre ese vínculo no cambia la condición en la que comparece el capturado: es un presunto responsable y no aceptó los cargos. Por eso, las circunstancias del ataque y el motivo atribuido por la Fiscalía deben mantenerse diferenciados de una declaración definitiva de responsabilidad penal.

La desaparición y el recorrido que investigan

Yulitza Orozco fue hallada sin vida el 30 de diciembre de 2025, después de que su familia reportara su desaparición un día antes. La mujer presentaba heridas causadas con arma de fuego. El nuevo avance se conoce dentro de la investigación por ese crimen ocurrido a finales del año pasado en el Oriente antioqueño.

Según la reconstrucción del caso divulgada tras las audiencias, el presunto agresor habría recogido a la víctima en la zona urbana de La Ceja y la habría llevado hasta la vereda Pantanillo. Allí fue encontrada posteriormente. Ese desplazamiento es parte de la secuencia que los investigadores relacionan con el ataque.

La víctima, de 46 años, era reconocida como activista y lideresa de la comunidad LGBTIQ+ en el municipio. Su muerte también había sido reportada desde diciembre por medios regionales y nacionales, cuando las autoridades adelantaban las primeras indagaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.

Lea también: Corte Suprema asigna a magistrado denuncia contra Petro y María José Pizarro por caso Deicy Jiménez

¿Qué cargos enfrenta el capturado?

La captura de Muñoz Garzón se realizó el 24 de octubre y estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y de la Policía Nacional. Durante la diligencia fue incautado un revólver calibre 38, que será sometido a un análisis de balística para determinar si guarda relación con el arma utilizada en el crimen.

La incautación, por sí sola, no permite afirmar que ese revólver fue el empleado contra Yulitza Orozco. El examen anunciado busca establecer precisamente esa posible correspondencia, por lo que no puede presentarse como una conclusión ya confirmada.

Un fiscal de la Seccional Antioquia le imputó los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Tras las audiencias preliminares, el juez dispuso la medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso por la muerte de la lideresa.