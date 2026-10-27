Corte Suprema asigna a magistrado denuncia contra Petro y María José Pizarro por caso Deicy Jiménez

Resumen: La denuncia contra Gustavo Petro y María José Pizarro quedó por reparto en manos del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, según La FM. El instructor analizará los señalamientos de Deicy Jiménez. Petro y Pizarro los rechazan; el reparto no equivale a una decisión sobre su veracidad.

La denuncia contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro, relacionada con las declaraciones de Deicy Jiménez sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales, quedó por reparto en manos del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, según informó La FM.

El nuevo paso pone el expediente bajo la revisión de un instructor, quien deberá examinar lo denunciado y determinar el trámite que corresponda. El reporte periodístico señala que la denuncia ingresó por la Secretaría de la Sala y fue distribuida mediante un reparto aleatorio entre los magistrados.

Blu Radio describió la actuación como una denuncia que fue «admitida para su estudio». Sin embargo, la información disponible detalla recepción, reparto y análisis por parte del magistrado. Esos pasos no significan que los señalamientos estén probados ni permiten anunciar una decisión de fondo contra Petro o Pizarro.

Denuncia contra Petro y Pizarro: qué revisará el magistrado

De acuerdo con La FM, Fonseca Alvarado fue designado para avanzar en la verificación e indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Sala. El medio señala que dentro de ese examen se deberá establecer si corresponde llamar a los mencionados a dar explicaciones ante el alto tribunal.

Por ahora, la noticia es la asignación del asunto a un magistrado. No se ha identificado una providencia pública que permita presentar este reparto como una apertura formal de investigación o como una determinación judicial sobre la veracidad del testimonio.

La FM explicó que el componente relacionado con Petro llega a la Corte porque parte de los hechos relatados por Jiménez se habría presentado en 2019, cuando él era senador. Esa referencia temporal es distinta de las acusaciones sobre actuaciones posteriores durante su paso por la Presidencia.

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Los señalamientos de Deicy Jiménez

Jiménez aseguró en una entrevista publicada por Semana que habría recibido contratos con entidades estatales por recomendación de Petro y que esas vinculaciones estarían asociadas a encuentros íntimos. También afirmó que otras mujeres habrían recibido beneficios similares. Se trata de su versión, cuya comprobación corresponde a las autoridades.

En relación con Pizarro, la mujer sostuvo que fue vinculada a su equipo de trabajo en el Senado. Blu Radio recogió su afirmación sobre un contrato para apoyar la gestión de la primera vicepresidencia, particularmente en asuntos relacionados con casos de violencia sexual, y sobre una supuesta recomendación de Petro para llegar a ese equipo.

La existencia de contratos públicos debe distinguirse del motivo que Jiménez les atribuye. La FM reportó que encontró diez contratos estatales a su nombre entre 2021 y 2026: siete con entidades relacionadas con el Congreso, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Según esa revisión, uno de los contratos con el Ministerio del Interior permanece vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El registro de una vinculación contractual, por sí solo, no prueba que haya sido entregada como contraprestación por relaciones sexuales.

Las respuestas de Petro y María José Pizarro

Petro rechazó los señalamientos en un comunicado público. «Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales», afirmó el expresidente, según el pronunciamiento recogido por Caracol Radio. Su negativa forma parte de las versiones que rodean el caso.

Pizarro también negó las acusaciones. Según Blu Radio, las calificó como «señalamientos sin fundamentos», defendió su trayectoria en la protección de los derechos de las mujeres y sostuvo que existe una estrategia para apartarla de la vida política.

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El reparto a Fonseca constituye un nuevo desarrollo del trámite de esta denuncia. Lo que sigue dependerá del análisis del instructor y de las decisiones que adopte la Sala, sin que la recepción del expediente sustituya la verificación de los hechos o desvirtúe la presunción de inocencia de las personas mencionadas.